Laura Torrisi, il nuovo marito è cafonissimo: chi è Scopriamo tutti i segreti del film 'Sharm El Sheikh - Un'estate indimenticabile', dalle super location all'omaggio ad Alberto Sordi

L’agente assicurativo Fabio Romano vede il proprio posto di lavoro minacciato dalla crisi. L’azienda per cui lavora è stata acquisita da una società concorrente, e la sua posizione rischia di venire affidata ad altri. Sapendo che il presidente della compagnia si trova in vacanza a Sharm el Sheikh, l‘uomo organizza un viaggio sul Mar Rosso con l’intera famiglia, sperando di ingraziarsi il capo. Peccato che il collega De Pascalis, suo diretto avversario, abbia avuto la medesima idea. Nel film vediamo Laura Torrisi, che interpreta un personaggio alle prese con una relazione difficile.

Sharm El Sheikh – Un’estate indimenticabile va in onda stasera stessa, su Rete 4, alle 21:25.



