Il dramma familiare di Giovanna Mezzogiorno: il tradimento del padre che non può dimenticare Il film Lacci, diretto da Daniele Luchetti, è tratto dal celebre e omonimo romanzo. Ecco tutti i segreti dietro la sua realizzazione

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Napoli, primi anni Ottanta. Aldo e Vanda sono sposati e hanno due figli, Anna e Sandro. Una sera, la vita di questa famiglia, apparentemente tranquilla, viene turbata dalla confessione che Aldo, speaker radiofonico a Roma, fa alla moglie: l’uomo è stato con un’altra donna, anche se non sa ancora quali sentimenti prova realmente per lei. Vanda è sconvolta dalla notizia e caccia via Aldo, spingendolo involontariamente tra le braccia dell’amante, Lidia. I due, che sono anche colleghi di lavoro, vanno a vivere insieme a Roma. Questo innescherà una serie scontri e rincontri tra i due ex coniugi nel corso degli anni, con ripercussioni gravi per i due figli, in particolare Anna, interpretata nella sua versione adulta da Giovanna Mezzogiorno.

Il film Lacci va in onda proprio stasera, su Rai 3, alle 21:15.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche