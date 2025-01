La Volta Buona, l'aneddoto 'hot' di Maria Amelia Monti: "Tutti nudi, sono scappata" Nel salotto di Caterina Balivo è andata in onda una puntata piena di sorprese. Dalla famiglia del judoka Maddaloni alle storie esilaranti di Riccardo Rossi. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Oggi a La Volta Buona, su Rai 1, è andata in scena una puntata ricca di sorprese e aneddoti memorabili. In studio si sono susseguiti ospiti di ogni tipo: prima la famiglia dell’ex judoka Marco Maddaloni, affiancata dalla showgirl Alessia Merz, e poi l’attore e comico Riccardo Rossi (che ha sfornato una storia esilarante a proposito del suo primo incontro con Michael Bublé). Ma c’è stato spazio anche per l’attrice Maria Amelia Monti, protagonista dell’ultimo film di Fausto Brizzi "Dove osano le cicogne", che ha intrattenuto il pubblico di Caterina Balivo con un racconto ai limiti del surreale su un film a luci rosse a cui (suo malgrado) ha partecipato. E infine è arrivato Alessandro Haber, per la prima volta in tv in coppia con la figlia Celeste. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.

La Volta Buona, dalla famiglia Maddaloni agli aneddoti esilaranti di Riccardo Rossi

La puntata di oggi de La Volta Buona si è aperta con una festa: un collegamento insolito, con l’ospedale in cui è nata la prima bambina del 2025, la piccola Eva. A festeggiare in studio, insieme alla conduttrice Caterina Balivo, erano presenti anche Alessia Merz e l’ex judoka Marco Maddaloni, accompagnato da tutta la sua famiglia al completo. Dopo qualche battuta e gag, per mettere a loro agio gli ospiti, è stata invitata per una breve performance anche la ventriloquista Celia Munoz, vincitrice di Spain’s Got Talent che ha intrattenuto il pubblico con un’esibizione canora incredibile.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Poi è stata la volta di Riccardo Rossi, attore e comico romano, che ha sfornato diversi aneddoti su famosi musicisti incrociati nel corso della sua carriera. Da Stevie Wonder alla ‘voce del Natale’, Michael Bublé, conosciuto per caso grazie a Fiorello. "Eravamo a casa di Fiorello", ha raccontato Rossi, "era il compleanno di sua moglie Susanna Biondo, mia amica. Mi chiamano e dicono c’è un’ospite importante, di prepararmi qualcosa al pianoforte, ed era Michael Bublè…alla fine ci siamo conosciuti e ci siamo divertiti…lui viene con una ragazza che non se la fila nessuno, io la riconosco ed era tale Emily Blunt (attrice inglese, ndr), all’inizio della sua carriera…e quindi io vado da lei, le chiedo di fare una foto insieme. A quel punto Michael Bublé vede la scena, viene da me e chiede chi sono. E alla fine ci facciamo una foto insieme".

E altrettanto ‘gustosa’ è stata la storia di un incontro ‘sui generis’ con il grande Domenico Modugno. "Domenico abitava un piano sopra casa mia", ha spiegato Riccardo Rossi, "quando io ero piccolissimo. Al settimo piano c’era Modugno, al sesto mio padre e mia madre, al quarto Enrico Maria Salerno, attore straordinario…all’epoca a Roma il telefono non c’era per tutti, allora un giorno Domenico Modugno chiede il telefono duplex a mio padre, che dice ‘no, perchè lei starà tutto il giorno sempre al telefono’, e Modugno risponde ‘no, io telefono solo di notte, quando dormite’. Allora mio padre gli ha dato il duplex ma gli ha chiesto l’autografo".

La confessione ‘hot’ di Maria Amelia Monti

A seguire, in studio da Caterina Balivo si è presentata l’attrice Maria Amelia Monti, in sala in questi giorni con il film di Fausto Brizzi "Dove osano le cicogne". E nel suo caso, la conduttrice è riuscita a scucire una storia assurda, a proposito di un film a luci rosse a cui Amelia avrebbe partecipato senza saperlo. "Quando avevo 22-23 anni", ha raccontato la Monti, "sono stata coinvolta in un set di un film pornografico. Ero a Trastevere, incontro un mio amico che mi fa ‘ce l’hai una maglietta d’oro e della calze a rete, che ti faccio fare una posa in un film?’. Io sono salita, siamo andati in ristorante…poi mi ha fatto aspettare in una saletta, e a un certo punto vedevo uscire degli attori con degli accappatoi, sotto nudi, e allora io, ecco, mi è venuto da piangere e poi me ne sono andata. Ma la cosa meravigliosa è che mi hanno pagato".

Il rapporto (tenero) tra Alessandro Haber e la figlia Celeste

Il momento più toccante della puntata di oggi, a La Volta Buona, è poi arrivato con l’ingresso in studio di Alessandro Haber e della figlia Celeste. La ragazza, appena ventenne, ha confessato alla Balivo di aver sviluppato un rapporto strettissimo con il padre, nonostante lui l’abbia avuta in età piuttosto avanzata. "Mio papà è una persona molto moderna, alla mano", ha detto Celeste, "non è mai stato un padre geloso, mi ha sempre detto ‘ma perché non ti fidanzi?’". E in effetti lo stesso Haber ha confermato questa versione: "Io sono stato molto aperto, libero. Capisco che è importante l’amore, l’affetto, il sesso".

Il rapporto tra Alessandro e la figlia è stato forgiato anche da momenti tenerissimi, come quando Celeste ha scelto di confessargli un passo molto importante per lei. "Quando ho fatto l’amore per la prima volta l’ho detto prima a papà", ha infatti rivelato la giovane attrice, "perché mi sentivo meno imbarazzata…non ero in imbarazzo perché lui è sempre stato molto aperto, da quando sono piccola, mi ha sempre abituata a questa modernità…è stato lui a dirmi di provare a fare l’attrice".

Non tutto, però, è sempre andato per il verso giusto. Celeste ha raccontato di aver affrontato un periodo difficile in cui ha faticato ad accettare il proprio aspetto fisico. "In quel periodo ero 13 chili in più", ha concluso la ragazza, "non mi piacevo, mi vedevo brutta, avevo 16 anni. Quindi sono stata un po’ male, poi sono dimagrita ma in modo sano. Io sono stata tre settimane senza mangiare, però ho avuto paura e piano piano ho inserito del cibo e ho iniziato a mangiare sano". E per fortuna questa storia si è conclusa con il lieto fine.

Potrebbe interessarti anche