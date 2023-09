La voce che hai dentro: Michele (Massimo Ranieri) tra tradimenti e segreti sepolti Tutte le anticipazioni sulla terza puntata della serie tv più amata dagli spettatori di Canale5, tra ritorni inaspettati e scelte difficili

La terza puntata della serie televisiva La voce che hai dentro si avvicina, pronta a immergere i telespettatori in un altro capitolo emozionante della storia dei Ferrara. In onda venerdì 29 settembre alle ore 21:20 su Canale 5, questo episodio promette di portare ulteriori turbamenti nella vita dei protagonisti, tra tradimenti, segreti sepolti e scelte difficili da prendere. Guidati da un cast di talentuosi attori, tra cui Massimo Ranieri, Maria Pia Calzone, Michele Rosiello, Erasmo Genzini e La Niña, i personaggi di questa serie stanno affrontando sfide emotive e morali che li costringeranno a mettere in discussione tutto ciò in cui credono.

Le anticipazioni della terza puntata di La voce che hai dentro

Dopo i fatti coinvolgenti della scorsa puntata, la serie torna con alcuni avvenimenti che lasceranno il segno nei cuori degli spettatori. Nel cuore della trama dell’appuntamento in onda stasera, troviamo Regina, la giovane protagonista, costretta a confrontarsi con una sconvolgente rivelazione. La sua vita subisce un’incredibile svolta quando fa il suo ingresso un nuovo personaggio, suo padre. Tuttavia, questo incontro la metterà di fronte a una dolorosa scelta: tradire ciò in cui crede per seguire il padre o rimanere fedele alle sue convinzioni? Sarà un momento cruciale che segnerà profondamente il percorso di Regina e il suo futuro. Nel frattempo, Raffaele, un altro membro della famiglia Ferrara, è tormentato da incubi legati alla morte di suo nonno. La sua lotta interiore si fa sempre più intensa mentre cerca di riportare alla luce i ricordi offuscati di quella fatale notte dell’omicidio. La ricerca di verità e giustizia lo costringerà a scavare sempre più a fondo nel passato oscuro della sua famiglia.

Allo stesso tempo, Michele prende una decisione che getta nell’incertezza Maria, la donna con cui ha condiviso la sua vita. La richiesta di divorzio di Michele, ulteriormente complicata dalla velocità con cui è stata avanzata e dalla sorprendente firma del suo ex-marito, scuote profondamente Maria. Questa situazione inaspettata mette in discussione il futuro della sua relazione con Giulio, che aveva da poco proposto di sposarla. Maria dovrà affrontare le sue paure e i dubbi che la circondano.

Dove e quando vedere la nuova puntata

Se non volete perdervi le emozionanti evoluzioni della trama e le scelte difficili dei personaggi di La voce che hai dentro, assicuratevi di sintonizzarvi su Canale5 il prossimo venerdì 29 settembre alle ore 21:20. Sarà un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di drammi e storie avvincenti, tra scelte difficili e ritorni inaspettati.

