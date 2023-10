La confessione shock di Milena Miconi a Verissimo: "Truffata e minacciata dal mio ex" La celebre attrice entra nel dettaglio del periodo più brutto della sua vita, incastrata in una relazione tossica con un uomo che approfittava di lei

Verissimo ci regala un’altra notizia sorprendente su una dei Vip che siamo abituati ad ammirare in Tv, dipingendola come molto più umana e fragile. Come ogni sabato pomeriggio, Verissimo e la sua padrona di casa Silvia Toffanin ci deliziano con una serie di interviste sul mondo dello spettacolo. Nella puntata di oggi, tra i vari ospiti emerge il nome di Milena Miconi, non per le liete notizie che è abituata a portarci, bensì per una confessione tutt’altro che rassicurante che riguarda la difficile storia d’amore che ha vissuto dopo il successo col Bagaglino, e di come l’abbia portata in una spirale da cui è diventato difficile uscirne. Ma andiamo con ordine.

Il raggiro e la truffa

Oggi, come sappiamo, la celebre attrice è sposata con il marito Mauro da 22 anni, e dal quale ha avuto due splendidi figli. Ma prima di trovare la felicità e costruire la sua famiglia, Milena è stata vittima di una relazione tossica, che le è costata sofferenza, che le ha fatto sfumare occasioni lavorative importanti, arrivando a metterla in difficoltà anche dal punto di vista economico, costringendola al rapporto con un uomo che oltre che truffarla aveva atteggiamenti aggressivi nei suoi confronti. La showgirl è entrata quindi nei dettagli della truffa: "Mi convocano a casa i suoi genitori e la sua famiglia. Lui purtroppo aveva avuto un crack finanziario molto importante e io ero l’unica che poteva finanziarlo. Ho cercato di capire quale fosse la verità legata a quest’uomo. Ho chiamato l’albo degli avvocati, avendomi detto che lavorava nell’area legale di un’azienda televisiva, ma nulla. Lui aveva autisti che mi accompagnavano o che portavano lui a lavoro. Poi sono spariti tutti. Lui è sparito nel nulla, ma per un periodo di tempo è stato a casa mia usufruendo di una serie di cose: l’ho mantenuto. Mi chiedeva aiuto, di prestargli soldi".

Le minacce

Poi la situazione è andata via via peggiorando, come racconta la stessa modella: "Sono partita per fare un programma, con la speranza di non vederlo più. Al mio ritorno è rimasto a casa mia ancora per un po’. Mi manipolava, interveniva sul mio lavoro, sulle mie scelte. Mi disse: "La rete ha deciso di farti un contratto in esclusiva e di farti iniziare un programma televisivo". Trascorso del tempo e nessun contatto, anche se lui riceveva telefonate e organizzava per me questo lavoro, che non è mai arrivato". Poi fortunatamente tutto è andato per il meglio: "Sono partita per un programma e ho conosciuto Mauro. Sono rimasta incinta dopo quattro volte che ci siamo visti. Ma quel periodo è stato un buco nero della mia vita", spiegato infine l’attrice visibilmente provata.

