L’Eredità, Niccolò (finalmente) sbanca la Ghigliottina ma il web protesta: “Regola quasi fissa” Nella puntata del 4 gennaio il campione in carica incassa nella manche finale, ma sul web impazza la polemica a causa della parola finale: cosa è successo

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni sabato 4 gennaio 2025 su Rai Uno, è Niccolò a tornare alla Ghigliottina per conquistare il montepremi di ben 200mila euro. Il concorrente approda alla manche finale dopo un Triello che l’ha visto scontrarsi con Laura e la debuttante Simona, la quale poi ha perso la sfida ai 100 secondi, lasciando il posto alla Ghigliottina al campione toscano. Ecco cosa è successo durante la puntata del 4 gennaio de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 4 gennaio 2025: cosa è successo

Come accennato, al Triello arrivano Simona, con il primo parolone (italiano), Niccolò, grazie al secondo parolone (con Linda sempre al centro della scena al fianco di Marco Liorni), e Laura, dopo alla sfida contro Chiara. Nella manche, una tra le più calde del game show, la prima domanda "pigliatutto" è di Niccolò, che punta al montepremi di Laura. Il concorrente toscano riesce a ‘rubare’ tutti i 40mila euro dell’avversaria indovinando la risposta e arrivando così ad avere ben 80mila euro. Subito dopo Niccolò azzecca pure la soluzione al quesito da 30mila, ottenendo un montepremi personale pari a 110mila euro.

La seconda domanda "pigliatutto" è sempre di Niccolò, il quale questa volta punta ai soldi di Simona, l’unica scelta possibile essendo Laura ancora a zero. Il campione però sbaglia la risposta e il suo montepremi viene dimezzato, scendendo a 55mila euro, il tutto perché costretto dalle regole del gioco a cedere metà della sua eredità a Simona, la quale raggiunge quota 75mila euro, che diventano 95mila quando dà la risposta giusta al quesito successivo. La domanda da 50mila euro è quindi per la debuttante Simona, perché riesce a tenersi la mano di gioco fino all’ultimo: la indovina e ottiene un’eredità di ben 145mila euro. Il valore iniziale della Ghigliottina, sommando i soldi di Niccolò e Simona, entrambi ai ‘100 secondi’, è di 200mila euro.

Ai 100 secondi Niccolò e Simona non fanno gaffe particolarmente significative, ma è il concorrente toscano ad avere la meglio sulla debuttante, tenendosi ben stretta la mano di gioco dalla metà della manche in poi. Alla Ghigliottina, dopo tre dimezzamenti, Niccolò trova i 5 indizi utili per arrivare alla soluzione finale del valore di 25mila euro: "Roma", "Rinunciare", "Assistente", "Relax" e "Pozzetto". A questo punto il campione in carica punta sul termine "poltrona", che si rivela essere quello esatto. "Si brinda all’Eredità, evviva! Grande festa!", commenta il conduttore. Niccolò incassa così 25mila euro, la sua prima vincita a L’Eredità dopo diverse Ghigliottina sfortunate.

Le polemiche sui social

Nel frattempo sui social non mancano i commenti e le polemiche dopo la puntata de L’Eredità: "Comunque regola quasi fissa. Se mettono due cognomi noti, tipo Verdone/Pozzetto, il secondo fa pensare all’attore ma quasi sempre è un’altra cosa", "L’avevo presa anche io, quindi non era difficile", "Era palesissimo, bravo comunque", "Roma e poltrona abbinate a ca**o", "Io arrabbiatissima con lui come se i soldi che ha perso fossero i miei perché l’avevo capita già da "rinunciare", come se non fosse molto più difficile da lì che dal divano di casa", "Questa parola di una semplicità…", "Stasera facile, tutti d’accordo su poltrona", "Poltronaaaa di una semplicità ridicola".

