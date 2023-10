L’Eredità pronta a lasciare la Rai? L'ipotesi clamorosa fa tremare i vertici Secondo recenti indiscrezioni, il game show più longevo d’Italia potrebbe traslocare su un’altra rete. La casa di produzione Banijay starebbe proponendo il programma al miglior offerente.

Fonte: Ufficio Stampa Rai

Un’ipotesi che se confermata avrebbe del clamoroso. Quale? Stando agli ultimi rumors diffusi dal sito DavideMaggio.it, "L’Eredità" sarebbe pronta a lasciare la Rai e traslocare altrove. Lo storico programma del pre-serata di Ra1, in onda sul primo canale dal 2002, potrebbe cambiare editore già dalla prossima edizione, dato che Viale Mazzini non avrebbe ancora firmato l’opzione per il rinnovo. La casa di produzione del noto game show, Banijay, starebbe quindi proponendo al miglior offerente questa ghiottissima occasione. E pare che dietro alla decisone di fare le valigie ci sia anche il malcontento per la scelta Rai di sostituire Flavio Insinna con Pino Insegno alla conduzione. Vediamo di seguito quali sono i dettagli.

L’Eredità pronta ad abbandonare la Rai

Dopo ventuno anni di "onorato servizio", "L’Eredità" potrebbe dire addio una volta per sempre a Rai 1. Lo scoop, clamoroso, arriva dal sito di news DavideMaggio.it, e se confermato potrebbe davvero mettere nei guai Viale Mazzini. "L’Eredità" è infatti da sempre uno dei game show di punta della rete ammiraglia Rai, e sostituirlo sarebbe quasi un’impresa impossibile per i vertici del canale. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo (probabilmente) dietro le quinte del programma.

Stando alle rivelazioni di DavideMaggio.it, il trasloco de "L’Eredità" a un’altra rete potrebbe essere imminente. La Rai infatti non avrebbe ancora firmato l’opzione di rinnovo per la prossima edizione dello show, e a questo punto la casa di produzione Banijay potrebbe approfittarne per lanciare un’asta senza precedenti. "L’Eredità" potrebbe quindi finire nelle mani del miglior offerente già dal primo gennaio 2024, data fissata per l’inizio della nuova edizione. Ma quali sono i motivi di questa clamorosa rottura?

A quanto pare Banijay non avrebbe digerito la recente riduzione del numero di puntate de "L’Eredità", voluta dalla Rai per dare maggiore spazio a un altro show di grande successo, "Reazione a Catena". E poco gradita sarebbe stata anche la sostituzione di Flavio Insinna con Pino Insegno, da poco nuovo conduttore del programma. Ma più di questi ragionamenti, forse, per la casa di produzione de "L’Eredità" conta il fattore economico. Un accordo con un’altra rete, specialmente se privata, potrebbe garantire cifre che forse la Rai non può (o non vuole più) permettersi. Nel frattempo Rai 1 ha aperto i casting per la prossima "professoressa", che andrà a sostituire l’uscente Samira Lui. Una mossa che però, se il trasloco andrà in porto, potrebbe rivelarsi del tutto vana.

