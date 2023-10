Il Mercante in Fiera, nuovi guai per Pino Insegno. L’accusa del Tg2: "Penalizzante" Il flop de “Il mercante in fiera” continua a far discutere e i protagonisti del notiziario in onda subito dopo si dicono danneggiati. Ecco cosa sta accadendo.

Per Pino Insegno non sembra esserci pace: continuano le polemiche nei confronti del programma di Rai 2 Il mercante in fiera da lui condotto. La nuova edizione non sta ottenendo i risultati sperati registrando ascolti molto bassi. Ora, ad aumentare il carico, arriva anche il Tg2 che ritiene la situazione molto penalizzante. I bassissimi ascolti del programma andrebbero infatti a influenzare anche i risultati dell’edizione del Tg2 in onda subito dopo. Vediamo qualche dettaglio in più di ciò che sta accadendo.

Mercante in fiera fermo al 2% di share: il Tg2 lo accusa

La nuova edizione de Il mercante in fiera con Pino Insegno è partita all’insegna della polemica. Polemica che ancora non sembra avere alcuna intenzione di placarsi, soprattutto considerano i bassissimi ascolti che il programma continua a registrare. Anche dopo l’inserimento di concorrenti Vip, il game show preserale non si sposta dal misero 2% di share.

Ma il vero problema di questi giorni è la preoccupazione e il malcontento del Tg2, la cui edizione in onda subito dopo Il mercante in fiera risulterebbe fortemente penalizzata proprio dai bassi ascolti di quest’ultimo.

A parlare chiaramente della situazione è proprio il notiziario diretto da Antonio Preziosi con dichiarazioni ufficiali: "Severa preoccupazione per i risultati di ascolto del programma che precede l’edizione delle 20.30, una situazione per noi molto penalizzante. Ricordiamo che proprio il Tg2 e le sue rubriche sono da sempre e stabilmente al di sopra dello share di rete".

L’ad Rai interviene in difesa de Il mercante in fiera

Ormai non c’è scampo, Il mercante in fiera è destinato a rimanere al centro della discussione. Di recente è intervenuto anche Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, nel tentativo di difendere il programma e il conduttore scongiurando le ipotesi di cancellazione.

"Sono indignato per la violenza mediatica e preventiva nei confronti di Pino Insegno e del suo programma – ha detto l’ad Rai – Insegno ha una storia professionale di 40 anni, è un professionista serio, che ha accettato una sfida in una programmazione molto complessa. Voglio dare una notizia: il suo programma non viene chiuso, vari blog amplificano notizie false e questo è inaccettabile".

Per il momento, il programma continuerà la sua corsa ogni sera su Rai 2 e il Tg2 non potrà fare altro che farsene una ragione sperando nell’aumento degli ascolti. Speranza che indubbiamente coltiva anche lo stesso Pino Insegno, il quale presto debutterà anche alle redini de L’Eredità, magari con una conduzione più serena di questa.

