L’Eredità, Liorni spietato e Marianna trionfa grazie a uno scivolone. Social in rivolta: “Non lo meritava” Nella puntata del 31 gennaio Marianna arriva alla Ghigliottina dopo aver sfidato Marta (che fa un errore) e Miriam al Triello e quest'ultima ai 100 secondi

Nella nuova puntata de L’Eredità, condotta da Marco Liorni su Rai Uno venerdì 31 gennaio 2025, è Marianna a sfidare se stessa per vincere i 155mila euro della Ghigliottina, dopo aver trovato il secondo parolone ed essere giunta al Triello con Miriam, colei che ha indovinato il primo parolone, e Marta, che ha vinto la sfida contro l’ex campione in carica Patrizio. Ecco cosa è successo nella puntata del 31 gennaio de L’Eredità.

L’Eredità, puntata 31 gennaio 2025: cosa è successo a Marianna

Al Triello arrivano Miriam, dopo aver indovinato il primo parolone, Marianna, grazie al secondo parolone, e Marta, vincitrice della sfida avvincente a suon di parole con Patrizio, ex campione in carica super simpatico fino alla fine. Durante la manche del Triello, dove ormai compare solo una "domanda pigliatutto", oltre a quella da 50mila euro, è Marianna ad avere la meglio sulle due avversarie – tutte hanno il nome che inizia con la "M", come notato anche da Marco Liorni – giungendo a una somma di ben 95mila euro rispetto ai 15 mila di Miriam e i 40mila di Marta a pochi minuti dal termine della manche. Poi arriva la domanda da 50mila euro e la mano di gioco è di Marianna, la quale però sbaglia la risposta, dando a Marta la possibilità di indovinarla: quest’ultima ci riesce e sale a 90mila. La domanda "pigliatutto", l’ultima ancora in gioco, è quindi per Marta che, durante il ragionamento per scegliere a quale montepremi puntare, dice il nome di Miriam (ma in realtà voleva sfidare Marianna) e si frega da sola. Purtroppo, infatti, non può cambiare la persona a cui ‘rubare’ l’eredità: "Vale la prima scelta che hai fatto, quindi Miriam" ricorda il conduttore, giustamente inflessibile sul regolamento.

Alla fine quest’ultima sbaglia la risposta alla domanda e cede metà del montepremi a Miriam che va ai 100 secondi con Marianna, mandando a casa la rivale che ha ‘solo’ 45mila euro in dote (ma torna oggi, sabato 1 febbraio). "Chi è causa del suo mal pianga se stesso" commenta Marta prendendo con filosofia il suo erroraccio. Quindi Miriam (60mila euro) e Marianna (con 95mila) passano alla manche dei 100 secondi, dove a vincere la partita di ping pong è Marianna, la quale prova a conquistare anche la Ghigliottina del valore di 155mila euro. Marianna, dopo aver trovato i 5 indizi – "Napoli", "Telefono", "Pane", "Pomodoro" e "Rosso" – dimezzando il montepremi ben tre volte (il valore finale è 19.375 euro), punta sulla parola "Azzurro", ma quella giusta è "Giallo".

Le polemiche sui social

Le polemiche sui social impazzano soprattutto dopo la puntata del 31 gennaio de L’Eredità e si riferiscono perlopiù alla la parola della Ghigliottina: "Ma che colore è il giallo Napoli? Ma daiiiiii, per piacere!", "Era impossibile da indovinare. Che razza di abbinamento è giallo-rosso? D’altra parte lei non meritava…", "Giallo Napoli mai sentito", "Vicino al rosso poteva andar bene qualsiasi colore", "Soluzione tiratissima… buuu", "Mamma mia, che antipatia", "Siamo andati tutti su un colore, ma quello sbagliato…", "Che povertà… mi mancherà Patrizio".

