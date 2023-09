L'allieva 3: ancora tensioni tra Alice e Claudio, ma devono scagionare Giacomo Il 10 settembre due nuovi episodi della fiction con Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale: i protagonisti devono mettere da parte le loro divergenze.

Nuovo appuntamento con L’allieva, la fiction targata Rai 1 tratta dai romanzi di Alessia Gazzola e con protagonisti Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale. In attesa di sapere se la quarta stagione si realizzerà o meno, la rete ammiraglia Rai propone le repliche del terzo capitolo della serie. Domenica 10 settembre vanno in onda gli episodi 9 e 10, intitolati Due funerali e nessun matrimonio e Parkour. Ecco tutte le anticipazioni.

L’allieva 3, le anticipazioni del 10 settembre

Nella prima puntata della serata, Alice indaga su un caso particolare: durante il funerale di un’amica di nonna Amalia, un anziano playboy muore improvvisamente. L’allieva decide così di vederci chiaro e si mette subito al lavoro; per arrivare alla soluzione de caso, però, ha bisogno di un aiuto speciale: quello della nonna, che si ritrova improvvisamente coinvolta nelle indagini. Anche Lara collabora al caso e, visti i numerosi impegni, lei e Alice decidono di affidare la piccola Camilla alla baby sitter più improbabile che potessero trovare, Cordelia. Nel frattempo, qualcuno ha iscritto Paolone ad un talent show di cucina, mentre Alice ha un’intuizione geniale per tentare di scagionare Giacomo. Per farlo, però, deve spingersi oltre e violare qualche regola.

Nel secondo episodio, Alice aiuta Lara nella sua prima perizia. La vittima è un ragazzo che ha perso la vita mentre faceva parkour, e le due dottoresse si impegnano per svolgere al meglio tutti i rilievi necessari. Intanto, Claudio cerca di ignorare Alice, visti i trascorsi a dir poco turbolenti, ma allo stesso tempo la tiene costantemente d’occhio: è probabile che si metta nei guai per scagionare Giacomo, e lui vuole a tutti i costi proteggerla nonostante le loro continue incomprensioni. Erika si rende conto dei suoi sentimenti per Paolone, ma quando è pronta a confessarglieli lui inizia ad allontanarsi.

L’allieva 3, il cast e dove vederlo

La protagonista de L’allieva, Alice Allevi, è una specializzanda in medicina legale ed è interpretata da Alessandra Mastronardi. Co-protagonista è il dottor Claudio Conforti, affascinante professore con cui l’allieva ha una turbolenta relazione, che ha il volto di Lino Guanciale. Nel cast troviamo anche Francesca Agostini (Lara), Marzia Ubaldi (nonna Amalia), Emmanuele Aita (Paolone), Anna Dalton (Cordelia), Giorgio Marchesi (Sergio), Antonia Liskova (Manes), Giselda Volodi (Wally), Sergio Assisi (Giacomo) e molti altri. I due nuovi episodi della terza stagione sono in programma domenica 10 settembre in prima serata, a partire dalle 21.25, su Rai 1. Tutti gli episodi di tutte le stagioni sono disponibili in streaming su RaiPlay.

