Kim Kardashian vs Kanye West: il divorzio, speciale su Real Time (dopo lo scandalo di Venezia) Arriva in prima serata il doc che ripercorre il matrimonio e tutti i retroscena dietro la rottura tra le due star a quasi un anno dalla separazione

È il 30 novembre 2022 quando Kim Kardashian e Kanye West raggiungono (finalmente) l’accordo per il divorzio. I "Kimye" si separano ufficialmente, con il rapper che garantirà alla star dei social 200mila dollari al mese per il mantenimento dei figli, la cui custodia sarà congiunta. Si chiude così (forse) una delle relazioni più chiacchierate di sempre, iniziata da un’amicizia addirittura nel lontano 2003, con il fidanzamento nel 2012 e il matrimonio due anni più tardi.

La rottura tra Kim Kardashian e Kanye West continua a far discutere e ha lasciato parecchi punti interrogativi. Il rapper di Atlanta è inoltre tornato a far parlare di sé con lo "spettacolo" hot insieme alla moglie Bianca Censori a bordo di una barca nei canali di Venezia, che è valso alla coppia il divieto di tornare sulle imbarcazioni dell’azienda per atti osceni in luogo pubblico.

A quasi un anno dal divorzio, va in onda questa sera su Real Time lo speciale Kim Kardashain vs Kany West: il divorzio, il documentario che ripercorre la storia d’amore tra i due dal matrimonio fino alla rottura, svelando tutti i retroscena. Scopriamo tutti i dettagli.

Kim Kardashian vs Kanye West: il divorzio, la storia

Tornato a far discutere con lo scandalo veneziano di Kanye West e la sua nuova moglie Bianca Censori, Real Time dedica una serata al gossip più chiacchierato degli anni ’20: la rottura tra Kim Kardashian e Kanye. Lo speciale Kim Kardashian vs Kanye West: il divorzio racconta tutti i retroscena del matrimonio fiorentino tra le due star del 2014 al Forte Belvedere, andando oltre quanto visto in Al passo con i Kardashian, il reality "familiare" realizzato ad hoc ma con una scarsa partecipazione di Kanye. Come suggerito dal titolo, il doc si spingerà fino alla clamorosa rottura tra l’influencer e il rapper tra liti, accuse, tira e molla, guerre social e battaglie legali ed economiche. Kim Kardashian vs Kanye West: il divorzio ripercorre tutte le fasi finali di una relazione sempre sotto la luce dei riflettori e di una separazione lunga e complicata per entrambi. Proprio per questo, la prima parte del doc segue le difficoltà di Kanye con i media e la famiglia Kardashian, mentre la seconda sposta il focus e il punto di vista su Kim, attaccata sui social e impegnata nella battaglia legale per la custodia dei figli.

Quando e dove vederlo in TV e in streaming (mercoledì 6 settembre 2023)

Lo speciale Kim Kardashian vs Kanye West: il divorzio va in onda oggi mercoledì 6 settembre 2023 in prima serata su Real Time (canale 31 del digitale terrestre, 160 del pacchetto Sky) a partire dalle 21:20 e in live streaming sul sito ufficiale del canale, con disponibilità on demand sulla piattaforma Discovery+.

Guida TV

Potrebbe interessarti anche