Justin Bieber, lutto grave per il cantante: addio al nonno Il celebre cantante Justin Bieber sta vivendo un grande momento di dolore per la perdita di suo nonno.

Momento di grande dolore per Justin Bieber, che nelle ultime ore ha annunciato la scomparsa del nonno, Bruce Dale, venuto a mancare all’età di 80 anni. Un lutto che ha colpito profondamente il celebre artista canadese, già reduce da un periodo personale complesso, e che lo stesso Bieber ha deciso di condividere pubblicamente con i suoi fan attraverso un toccante post pubblicato su Instagram. Il cantante ha affidato ai social parole intense e cariche di emozione, ricordando la figura del nonno non solo come parente stretto, ma come presenza fondamentale nella sua vita, punto di riferimento affettuoso e complice di tanti ricordi dell’infanzia.

Il legame tra Justin Bieber e il nonno emerge con forza proprio nel messaggio che l’artista ha scritto per celebrare la memoria di Bruce Dale. Non una commemorazione fredda o distaccata, ma un racconto personale, pieno di aneddoti familiari, momenti vissuti insieme e quella dolcezza spontanea che spesso accompagna i rapporti tra nonni e nipoti. L’artista non ha nascosto il suo dolore, ammettendo apertamente quanto questa perdita lo stia facendo soffrire e quanto il vuoto lasciato dal nonno sarà difficile da colmare.

Il ricordo commosso di Justin Bieber per il nonno Bruce Dale

"Mi farà male. Mi mancherai per sempre. Non vedo l’ora di rivederti in paradiso": sono queste le parole con cui Justin Bieber ha dato l’ultimo saluto al nonno Bruce, accompagnando il messaggio con una vecchia fotografia che li ritrae insieme. Un modo semplice e diretto per esprimere il dolore di un lutto che, come ha ammesso lui stesso, "fa male ora" più che mai. Ma il cantante non si è limitato a una dedica formale: ha voluto raccontare episodi di vita quotidiana che mostrano quanto fosse speciale il rapporto con il nonno.

Nel lungo post pubblicato su Instagram, Bieber ha ricordato con il sorriso come da bambino riuscisse sempre a convincere Bruce a spendere la piccola paghetta settimanale per comprargli degli snack durante le partite di hockey del venerdì sera. "Nonno, ho sempre preso tutti i tuoi soldi, lol», ha scritto con ironia, ricordando come la nonna gli desse venti dollari per tutta la settimana e come, puntualmente, lui riuscisse a ottenere quei soldi per concedersi merendine e dolcetti. Il racconto si fa ancora più personale quando Justin cita le urla del nonno contro gli arbitri delle serie minori, Beatty, Fagon e Flanagan, che da sempre dovevano sopportare le sue proteste appassionate per le chiamate sbagliate in campo. "Mio nonno non è stato timido nel fargli sapere che erano dei pezzi di me*da", ha aggiunto il cantante, mantenendo quel tono tra il tenero e l’ironico che restituisce tutta l’autenticità del loro rapporto.

Ma oltre alla nostalgia per i momenti felici, emerge il dolore profondo per la perdita. "Fino ad allora so che starai guardando giù e probabilmente starai ancora disturbando Beatty o Fagon per aver mancato quella chiamata di cross check nell’angolo», ha scritto Bieber, salutando il nonno con la speranza di potersi un giorno ritrovare "in paradiso".

Un messaggio sincero, spontaneo, che racconta la fragilità di un ragazzo prima ancora che di una star planetaria. La notizia della morte del nonno di Justin Bieber, a cui era profondamente legato, segna un momento particolarmente delicato per l’artista, che ancora una volta ha scelto di condividere senza filtri le sue emozioni con chi lo segue da sempre. Un gesto che avvicina ancora di più il cantante al suo pubblico e che restituisce l’immagine di un giovane uomo capace di parlare del dolore con la stessa onestà con cui ha raccontato i successi della sua carriera.

