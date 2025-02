Film Netflix, le uscite di marzo 2025: torna Milly Bobby Brown (ma non per Stranger Things) Tanti film unici e imperdibili ci aspettano, come il film d'animazione di Spongebob. Ecco tutto il meglio della piattaforma streaming più amata dal pubblico

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Con l’arrivo di marzo 2025, Netflix arricchisce il suo catalogo con una serie di film attesissimi, pronti a soddisfare i gusti di un pubblico variegato. Ecco una panoramica delle principali uscite del mese.

Netflix, i migliori film in uscita a marzo 2025

In uscita il 7 marzo, Plankton – Il film è un’animazione comica basata sulla celebre serie SpongeBob SquarePants. Diretto da Dave Needham, il film segue le avventure di Plankton, il cui piano per dominare il mondo viene sconvolto quando sua moglie computerizzata, Karen, decide di prendere il controllo. Il cast vocale include Mr. Lawrence, Jill Talley e Tom Kenny, con musiche originali di Bret McKenzie, Linda Perry e Mark Mothersbaugh. Curiosamente, il film era trapelato online nell’agosto 2024, ma la versione ufficiale sarà finalmente disponibile su Netflix. Andando avanti, previsto per il 14 marzo, The Electric State è un film di fantascienza diretto dai fratelli Anthony e Joe Russo, basato sul romanzo illustrato di Simon Stålenhag. La storia segue Michelle, interpretata da Millie Bobby Brown, un’orfana che, in un mondo dove i robot senzienti sono stati esiliati dopo una rivolta fallita, cerca il suo fratellino scomparso. Accompagnata da un misterioso robot di nome Cosmo e da Keats, un contrabbandiere interpretato da Chris Pratt, Michelle si avventura in territori pericolosi, scoprendo verità nascoste sul destino di suo fratello. Il cast stellare comprende anche Ke Huy Quan, Jason Alexander, Giancarlo Esposito e Stanley Tucci.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

In arrivo il 28 marzo, La lista dei miei desideri è una commedia romantica che vede protagonista Sofia Carson nel ruolo di Alex Rose. Basato sul romanzo di Lori Nelson Spielman, il film racconta la storia di Alex, che deve completare la lista dei desideri d’infanzia della defunta madre per poter ricevere l’eredità. Con la partecipazione di Connie Britton nel ruolo della madre Elizabeth, il film esplora temi come la famiglia, l’amore e la realizzazione personale. Il cast include anche Kyle Allen, Jordi Mollà e Sebastian de Souza. Sempre il 28 marzo, Netflix presenta Tornado Town: nell’occhio del ciclone, un documentario che ripercorre il devastante tornado EF-5 che colpì Joplin, Missouri, il 22 maggio 2011. Attraverso testimonianze dirette dei giovani sopravvissuti, il film offre uno sguardo intenso sulla resilienza umana di fronte a catastrofi naturali. Il documentario include filmati inediti catturati da cacciatori di tempeste, offrendo una prospettiva unica su uno degli eventi meteorologici più distruttivi nella storia degli Stati Uniti.

Con queste nuove uscite, Netflix continua a proporre contenuti di qualità, spaziando tra generi diversi per soddisfare le preferenze di tutti gli spettatori.

Ecco tutti i consigli di Libero Magazine su cosa non farsi scappare da Netflix questo mese.

Potrebbe interessarti anche