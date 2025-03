José Sebastiani tra (grande) calcio e doveri, il video esplode sul web: Amadeus e Giovanna Civitillo reagiscono così La reazione di Amadeus e Giovanna Civitillo alla "giornata di riposo" del figlio che gioca come portiere nell'Under 16 dell'Udinese, tra calcio e passione.

Ormai tutti sanno che José Sebastiani si chiama così perché suo padre, Amadeus, è un grande tifoso dell’Inter e all’epoca della sua nascita José Mourinho allenava proprio la squadra di Milano. Il figlio del conduttore e di Giovanna Civitillo ha pubblicato un video già virale sul web in cui racconta la sua giornata di "riposo". Le virgolette sono d’obbligo perché anche se dovrebbe appunto godersi il relax, anche nel suo giorno off, il portiere dell’Under 16 dell’Udinese si allena e studia.

Il giorno libero di José Sebastiani

Il day off (nella vita di un portiere) di José Sebastiani comincia con una sistematina ai capelli perché "sono dettagli importanti", subito dopo una colazione con toast con miele, mandorle e una banana per avere le giuste energie per affrontare la giornata. Subito dopo inizia a studiare, organizzando i compiti per la scuola, guardando poi gli highlights della partite di Serie A. E anche se è il suo giorno di riposo la sua vita è dedicata al calcio e agli allenamenti. Va infatti in palestra, che fortunatamente trova libera per allenarsi a dovere. A ora di pranzo mangia alla mensa del club un’insalata perché "il lavoro fuori dal campo è fondamentale, oggi si rimane leggeri perché domani si gioca", dice nel video già virale sui social. Di corsa poi con i suoi compagni di classe al Bluenergy Stadium per guardare l’Udinese in casa che affronta il Verona. Purtroppo per loro la squadra bianconera perde di misura contro i veneti, subendo gol da Duda al 72esimo. Dopo aver digerito la sconfitta e averla presa con filosofia, trascorre del tempo con i suoi amici, tra shopping e una bella cena durante la quale festeggia anche un finto compleanno di uno degli allievi dell’Udinese calcio.

Le reazioni di Amadeus e Giovanna Civitillo al video del figlio

La giornata tipo di José Sebastiani è piaciuta moltissimo anche a mamma e papà, infatti la prima ha regalato al figlio tre cuori mentre Amadeus ben quattro con due emoticon che indica la forza del braccio muscoloso. Il ragazzo ha risposto ai genitori con lo stesso amore, ricambiando i cuoricini. Di sicuro un orgoglio per la famiglia Sebastiani. Il ragazzo fa il portiere dell’Udinese Under 16 e si è trasferito nel capoluogo del Friuli Venezia Giulia da Milano dove giocava proprio nella Primavera dell’Inter, la squadra del cuore di suo padre. Anche se José è apparso in TV in prima fila, durante i Sanremo condotti da Amadeus, preferisce non seguire le orme dei genitori ma giocare un giorno nel calcio professionistico.

