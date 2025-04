Iva Zanicchi, la mancanza del marito Fausto e la rivelazione choc: “Ho tradito, non sono una santa” La cantante si è raccontata in occasione dell’uscita del suo nuovo singolo “Dolce far niente”, parlando soprattutto di ‘Pippi’ e del suo passato: cosa ha detto.

Iva Zanicchi è tra le cantanti italiane più amate e iconiche di sempre. Con i suoi 85 anni, Iva dimostra di avere ancora molto da dire e da fare e proprio per questo è pronta a sorprendere i suoi fan con l’uscita di un nuovo singolo intitolato "Dolce far niente". In occasione di questo nuovo progetto la cantante si è raccontata tra le pagine del Corriere della Sera, parlando soprattutto della forte mancanza del marito Fausto, scomparso lo scorso agosto, e facendo anche qualche rivelazione sul suo passato: ecco cosa ha detto.

Iva Zanicchi: "Io e Fausto eravamo in simbiosi"

Ad agosto 2024, Iva Zanicchi ha dovuto affrontare la scomparsa del marito Fausto Pinna, da lei chiamato semplicemente ‘Pippi’. Ad oggi, la sua mancanza continua ad essere molto forte, nonostante i tantissimi e splendidi ricordi che la cantante continua a custodire nel suo cuore. "Ho una grande nostalgia del passato, perché avevo vicino a me un uomo che mi amava, che era comprensivo, che era dolce – ha raccontato Iva al Corriere – sì, abbiamo anche litigato tanto, eravamo in simbiosi. Con Fausto abbiamo vissuto sempre in allegria. Sembra un concetto sciocco ma credo che le unioni, quelle felici e durature, sono quelle in cui si ride tanto. È la noia che uccide la convivenza e noi non ci siamo mai annoiati".

E quello dei ‘bei ricordi’ è proprio il tema principale della sua nuova canzone. "È un brano con un testo in cui mi rispecchio perché parla dei ricordi dolci, belli, di una vita, che può essere anche ieri l’altro. È una canzone piena di speranza, di amore, di riflessioni, un po’ da dolce vita felliniana. Parla di spiaggia, di mare, è sicuramente una bella canzone estiva".

Iva Zanicchi e il tradimento del primo marito: "Non sono una santa"

Nel corso della lunga intervista, Iva Zanicchi ha giudicato molto schiettamente la sua vita rivelando di aver tradito il suo primo marito. "Credo che il Signore mi metterà un bel po’ in Purgatorio. Non sono una santa, anzi sono una grande peccatrice. Sono stato un po’ cattiva, ho tradito, che è una parola che odio. Però è successo, con il mio primo marito ci siamo traditi. Del resto mi sono sposata vergine, a 27 anni, eh. In qualche modo dovevo recuperare", ha raccontato la cantante.

E parlando sempre di errori del passato, Iva Zanicchi ha rivelato di averne fatti molti nel corso della sua lunga carriera. "Io credo di essere la cantante che ha fatto più errori nella sua vita, artisticamente parlando. Ho fatto di tutto e di più. Soltanto che la gente, non so perché, mi ama lo stesso. Ad esempio ho alternato generi molto sofisticati a canzoni per bambini, canzoni impegnate a brani troppo leggeri, a volte dovevo essere più coerente, ma me ne sono fregata".

