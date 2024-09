Ilaria Galassi, cosa fa oggi: il dramma del coma, il lavoro da badante e la rinascita al Grande Fratello Dal successo televisivo negli anni '90, alla malattia e lo stop della carriera, fino ai tentativi di tornare nello spettacolo alcuni anni fa e il nuovo lavoro

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Ilaria Galassi è una delle nuove concorrenti del Grande Fratello 2024. Il suo nome è legato soprattutto alla trasmissione cult degli anni ’90 Non è la Rai, dove ha partecipato dall’età di 15 anni fino ai 19. Assieme a Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo, sue storiche colleghe, entrerà nella casa del Grande Fratello come unico concorrente, riportando alla ribalta uno dei volti più iconici di quella generazione televisiva. Ma che fine ha fatto Ilaria Galassi dopo il grande successo? Ecco un viaggio nella sua vita, tra famiglia, problemi di salute, e la sua sorprendente nuova carriera.

Chi è Ilaria Galazzi

Ilaria Galassi, classe 1976, è mamma di due figli: Rocco, nato nel 2004 da una precedente relazione, e Riccardo, nato nel 2015 dalla storia d’amore con Daniele Brunone, suo attuale compagno. Brunone è un hair stylist e insieme a Ilaria gestiva un salone di bellezza a Roma, che però è stato costretto a chiudere a causa della pandemia. Galassi ha sempre messo la famiglia al primo posto e, pur non amando parlare molto della sua vita privata, ha dichiarato: "Se devo vendermi, lo faccio per i miei figli, se non hanno da mangiare o un tetto sulla testa" quando gli autori de L’Isola dei Famosi le avevano detto di non sapersi "Vendere".

La fine del successo televisivo e i problemi di salute

Dopo aver cavalcato l’onda del successo grazie a Non è la Rai e ad altre esperienze televisive, come Striscia la Notizia, la carriera di Ilaria Galassi subì un brusco stop a causa di gravi problemi di salute. All’età di 20 anni, fu colpita da un aneurisma cerebrale congenito, che la costrinse a ritirarsi dalle scene. In un’intervista ha raccontato: "La vigilia di Natale sono stata colpita da un forte mal di testa. Mi hanno portata in ospedale dove mi hanno fatto un intervento durato dieci ore. Sono stata in coma e, quando mi sono risvegliata, non ricordavo più nulla, non sapevo parlare. È stato difficile riprendermi, ci ho messo tre anni". La malattia segnò un punto di svolta nella sua vita e la costrinse a un lungo percorso di riabilitazione, lontano dal mondo dello spettacolo che l’aveva resa famosa.

La rinascita lavorativa e il ruolo di badante

Dopo aver affrontato la malattia, Ilaria Galassi decise di reinventarsi, spostando l’attenzione su nuovi percorsi professionali. Nonostante i tentativi di tornare in televisione, come il provino per L’Isola dei Famosi che non andò a buon fine, ha trovato una nuova strada come badante. Ilaria ha iniziato a prendersi cura di Ausilia, una signora anziana, grazie alla figlia della stessa, cliente del suo salone di parrucchieri. Ha raccontato di come questa attività non fosse un vero e proprio lavoro per lei, bensì un modo per occuparsi di qualcuno, come faceva con sua nonna. "Non voglio essere pagata, mi piace farlo", ha dichiarato. Nonostante il cambiamento radicale nella sua vita, Ilaria ha trovato soddisfazione in questo ruolo, descrivendo il suo legame con Ausilia come quello di una "migliore amica".

Il tentativo di tornare in tv

Negli ultimi anni, Ilaria Galassi ha tentato di riprendersi una parte di quella notorietà che aveva vissuto negli anni ’90. Nel 2022 ha partecipato ai provini per L’Isola dei Famosi, ma, come ha raccontato, la sua candidatura non è andata a buon fine. "Mi hanno detto che ho tante qualità, ma non mi so vendere", ha commentato in un’intervista, mostrando la sua frustrazione per non essere riuscita a rientrare nel mondo della televisione. Tuttavia, questa delusione non l’ha fermata, anzi, sembra essere pronta per una nuova avventura, questa volta al Grande Fratello, dove avrà l’opportunità di raccontare la sua storia a un pubblico che l’ha amata e seguita fin dagli esordi. Il suo ritorno sul piccolo schermo con il Grande Fratello è la prova di una donna che, nonostante le sfide, non ha mai smesso di lottare per se stessa e per la propria famiglia.

Potrebbe interessarti anche