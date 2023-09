Il Paradiso delle Signore, i tormenti di Adelaide e una nuova Venere Una Venere che va e un ‘altra che arriva, e poi i tormenti della contessa. Ecco cosa vedremo questa settimana nelle nuove puntate della soap italiana di Rai Uno

Nuova settimana per la soap del pomeriggio di Rai Uno. Al Paradiso delle Signore arriva una nuova Venere, mentre il segreto della contessa è in pericolo. Scopriamo cosa vedremo nelle puntate in onda da lunedì 18 a venerdì 22 settembre dalle 16.

Luned’ 18 settembre

La contessa Adelaide è affranta per la lontananza della figlia e nemmeno Marcello riesce a lenire la sua sofferenza. Il ragazzo è preoccupato anche per il fatto che Matteo lo cerca. Al Paradiso delle Signore arriva un fulmine a ciel sereno. Lucia, una delle Veneri, decide infatti di lasciare il magazzino e Maria alla ricerca di una sostituta pensa alla sorella Agata, sperando di ottenere il permesso dal padre Ciro che al momento è felice ma anche un po’ in ansia per il nuovo lavoro alla caffetteria. Intanto Matilde decide di andare a parlare con Vittorio, perché si sente responsabile della scelta di Lucia e dei problemi che ha creato.

Martedì 19 settembre

Vittorio ha un’idea sulla nuova linea maschile, mentre Salvatore non è contento dell’apporto di Ciro alla caffetteria, ma Armando lo convincerà a dargli una possibilità. Maria è felice che la sorella Agata possa iniziare a lavorare al Paradiso delle Signore, con o senza, il permesso paterno. Matteo Portelli riesce a parlare con Marcello e gli rivela di essere il suo fratellastro.

Mercoledì 20 settembre

Adelaide soffre per Odile, ma ossessionata dalla necessità di tenere il segreto sulla figlia, si chiude e non vuole l’aiuto di nessuno, neanche di Marcello che, dopo la conversazione con Matteo contatta la sorella per scoprire cosa non sa del passato della sua famiglia. Umberto va a trovare Adelaide ma si trova davanti Marcello che lo allontana. Intanto al Paradiso, nel suo primo giorno Agata rischia di combinare un guaio mentre Irene propone Alfredo come modello per la copertina del Paradiso Market e Salvatore prova ad approfittare della situazione per fare colpo su Elvira.

Giovedì 21 settembre

Ciro capisce che le figlie gli stanno nascondendo qualcosa che riguarda il magazzino e piomba a sorpresa al Paradiso dove scopre che Agata è stata assunta come Venere. Umberto Guarnieri vuole vederci chiaro e capire cosa stia succedendo ad Adelaide, la quale, nonostante il dolore, prova a mantenere le apparenze, ma rischia di peggiorare la situazione. Alfredo e Salvatore si sfidano in passerella per ottenere l’onore di comparire sulla copertina di Paradiso Market.

Venerdì 22 settembre

Umberto ha scoperto il segreto che nasconde Adelaide, la verità su Odile e ne rimane sconvolto. Deluso dall’atteggiamento di Marcello, Matteo va in clinica dalla madre e parlando ricostruisce la sua complicata storia. Matilde va di nuovo da Vittorio per dargli consigli dopo aver visto le foto di Alfredo e Salvatore, pur sapendo di fare un torto al marito Tancredi.

