Il Paradiso delle Signore: Gianni Rivera super ospite di Vittorio Cosa vedremo nella nuova settimana della soap italiana di Canale 5? Scopriamo tutte le anticipazioni e le trame dei prossimi episodi

Cosa succederà nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore? Scopriamo cosa vedremo nelle puntate della soap italiana che andranno in onda da lunedì 2 a venerdì 6 ottobre su Rai Uno.

Lunedì 2 ottobre

Vittorio ha in mano un dossier con tutti i segreti di Tancredi di Sant’Erasmo e non sa cosa farne, se e come utilizzarlo, per questo chiede consiglio a Roberto. Intanto il numero di Paradiso Market con lui stesso in copertina è un successo grazie al consiglio di Matilde. Umberto è ancora furioso con Flora, Marcello decide di aiutare Matteo. Per Salvatore non c’è niente da fare: Elvira ha davvero un fidanzato.

Martedì 3 ottobre

Marcello ha organizzato una cena con Maria e Matteo ma il ragazzo è combattuto se accettare l’aiuto del fratellastro o dare retta al consiglio della madre. Vittorio decide di non usare contro di lui il dossier su Tancredi, che si sottopone a una visita nella speranza di riacquistare in pieno l’uso della gamba. Le Veneri sono in ansia perché Irene deve decidere chi si occuperà del nuovo reparto maschile.

Mercoledì 4 ottobre

Al lancio della linea maschile, l’ospite speciale invitato da Vittorio comunica che non ci sarà. Maria è sempre più confusa sui suoi sentimenti per Vito e si confida con la sorella Agata che aveva già notato un certo interesse della sorella per Matteo. Umberto è preoccupato per Adelaide e Flora, nel tentativo di farsi perdonare si offre di aiutarlo a tirare su il morale della contessa.

Giovedì 5 ottobre

Adelaide spinge Marcello ad insistere con Matteo per un riavvicinamento, ma il fratello è combatutto e decide di fare come suggerito dalla madre, allontanandosi sia da Marcello che da Maria. La ragazza è a pezzi dopo la discussione e Irene nota il suo repentino cambio d’umore. Vittorio chiede aiuto ad Adelaide.

Venerdì 6 ottobre

Il lancio della linea maschile è un successo, anche grazie all’ospite speciale Gianni Rivera. Matteo è diviso tra la voglia di riavvicinarsi al fratello e la volontà della madre. Umberto si assicura che Adelaide stia meglio e gli sta sempre più vicino.

