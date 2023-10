Il Paradiso delle Signore: Adelaide lascia Milano, Maria sempre più in crisi Nuova settimana, nuove emozioni per i telespettatori della soap italiana del pomeriggio di Rai Uno. Scopriamo cosa succederà nelle prossime puntata

Cosa succederà nella nuova settimana de Il Paradiso delle Signore? Scopriamo cosa vedremo nelle puntate della soap italiana che andranno in onda da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre su Rai Uno.

Lunedì 9 ottobre

Un inaspettato gesto di Flora riesce a sollevare l’animo di Adelaide che finalmente potrà incontrare di nuovo Odile. La contessa parte piena di speranza da Milano, mentre Marcello seppellisce l’ascia di guerra nei confronti di Umberto Guarnieri. Salvatore ha il cuore spezzato dopo aver conosciuto Tullio, fidanzato di Elvira, mentre Vittorio e Roberto sono alle prese con i libri contabili del Paradiso.

Martedì 10 ottobre

Delia si è rifiutata categoricamente di servire un cliente del magazzino, suscitando lo stupore di tutti. La ragazza capisce che deve svelare il motivo del suo atteggiamento inaspettato. Maria scopre per caso, grazie a Vittorio, la decisione di Vito di non tornare a Milano: ormai tra loro è crisi. Marcello scopre che Adelaide sta per lasciare la città e ha anche preso una decisione sulla Villa, che coinvolge inaspettatamente Flora.

Mercoledì 11 ottobre

Maria Puglisi è sempre più in crisi e il padre Ciro che la vede affranta, decide di indagare sulla situazione del suo rapporto con Vito. Marcello, venuto a sapere che Matteo è senza lavoro gli offre di diventare suo braccio destro, ma il fratellastro rifiuta. Anche sul piano sentimentale, per lui le cose non vanno meglio: Adelaide ha preso una decisione che lo coinvolge ma con cui non è affatto d’accordo.

Giovedì 12 ottobre

Grazie all’inaspettato gesto di Adelaide, Flora e Umberto possono trasferirsi a Villa Guarnieri. Marcello segnala a Matteo che al Paradiso delle Signore Vittorio sta cercando un contabile, un lavoro perfetto per lui. Intanto Elvira e Irene mettono Alfredo, che non vuole fare uno sgarbo a Salvatore, in una posizione scomoda.

Venerdì 13 ottobre

Matteo ottiene il posto di contabile del Paradiso delle Signore, mentre per Adelaide è venuto il momento di partire per la Svizzera. Salutando tutti, la contessa dovrà annunciare anche chi prenderà il suo posto e la scelta lascia molti esterrefatti.

