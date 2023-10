I Cesaroni tornano in tv? La produttrice Veridiana Bixio svela la verità La presidente della società Publispei si è detta aperta alla possibilità di far tornare la fiction su Canale 5, dopo le dichiarazioni di Claudio Amendola.

Fonte: Mediaset Infinity

Questo fine settimana Claudio Amendola è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, e nel corso della sua intervista, l’attore ha lanciato un vero e proprio scoop: I Cesaroni potrebbero tornare in tv. La fiction, in onda tra il 2006 e il 2014, è stata uno dei più grandi successi della storia di Mediaset, e ha appassionato milioni di italiani alle vicende della famiglia romana più amata della tv. Dopo che Amendola, protagonista della serie, ha lasciato intendere qualcosa, a parlare è Veridiana Bixio, produttrice della fiction, che proprio su questo tema è stata intervistata da Davide Maggio.

I Cesaroni, la produttrice parla del possibile ritorno

Interrogata sul possibile ritorno de I Cesaroni in televisione, Veridiana Bixio – presidente della casa di produzione Publispei – ha rivelato di non essere del tutto contraria a riportare la fiction su Canale 5. "Sono molti anni che i fan ci chiedono una nuova stagione, non avrebbe senso da parte nostra ignorare una così forte richiesta", ha dichiarato la produttrice. "Ma la nostra mission è emozionare il pubblico con storie che tocchino il cuore di chi le guarda, proprio per questo con un brand come I Cesaroni ci vuole una storia forte…se ci sarà…si farà". Veridiana Bixio si dice quindi aperta alla possibilità di far rivivere una delle fiction più amate della tv italiana, che nel corso degli anni ha raccontato i drammi e le innumerevoli vicende della famiglia Cesaroni, sempre con quella vena di ironia che ha conquistato il pubblico fin dalle prime stagioni.

Le parole di ClaudioAmendola

Per il momento, tuttavia, si tratta semplicemente di poche e brevi dichiarazioni da parte dei diretti interessati, che non hanno alcuna conferma ufficiale. A far ben sperare i fan de I Cesaroni ci ha pensato, però, lo stesso Claudio Amendola, che a Verissimo ha lasciato intendere che quella di un ritorno sul piccolo schermo non sarebbe una possibilità così remota. "Belli I Cesaroni eh? Mah…chissà…", ha detto l’attore romano a Silvia Toffanin, con un sorrisetto beffardo che potrebbe nascondere qualcosa. E anche la conduttrice ha ricambiato lo sguardo e i sorrisi. Così, immediatamente i fan della serie si sono scatenati, interpretando le parole e i gesti di Amendola come una chiara conferma di quanto accadrà in futuro. Che sia davvero così o che l’attore abbia voluto confondere le acque per creare un po’ di suspance? Per il momento, purtroppo, non c’è nessuna certezza.

