Alessandra Mastronardi, dure critiche per l'assenza al funerale di Antonello Fassari: "Senza parole" L'attrice ha replicato duramente alle critiche per non essere andata a dare l'ultimo saluto al collega: "Cattivo gusto".

Lo scorso martedì, nella Chiesa degli Artisti di Roma, si sono tenuti i funerali di Antonello Fassari, morto all’età di 72 anni il 5 aprile, dopo una lunga malattia. Il celebre attore era conosciutissimo al grande pubblico anche per il suo ruolo da protagonista nella serie di successo I Cesaroni, in onda tra il 2006 e il 2014. Alla cerimonia funebre, ovviamente, presenti i familiari ma anche fan e tantissimi amici, colleghi e membri del cast della famosa fiction romana: Claudio Amendola, Max Tortora, Ludovico Fremont, Matteo Branciamore, Enrico Brignano, Angela Cinquantini, Micol Olivieri, Nicolò Testoni, Federico Russo e tanti altri.

Tra gli assenti, due presenze che hanno fatto decisamente discutere sui social: Elena Sofia Ricci e Alessandra Mastronardi. La prima ha dedicato nei giorni scorsi un commosso post su Instagram all’attore e amico: "Antonello, che dolore! Mi sembra impossibile. Grazie per tutto quello che ci hai donato, per il tuo talento, la tua sensibilità e infinita gentilezza, mancherai". La seconda, invece, è stata duramente attaccata dai fan e ha deciso di replicare alle critiche con un commento pieno di delusione e amarezza.

La replica di Alessandra Mastronardi alle critiche dopo il funerale di Fassari

Alessandra Mastronardi non era presente ai funerali di Antonello Fassari. La cerimonia funebre, per dire addio all’attore de I Cesaroni, si è tenuta martedì 8 aprile 2025 della Chiesa degli Artisti di Roma, alla presenza di tantissimi colleghi della celebre serie. L’attrice, però, non ha potuto esserci e la sua assenza è stata notata e fortemente criticata sui social. Su una pagina Instagram a lei dedicata, i fan le hanno contestato il fatto di non essere andata a dare l’ultimo saluto all’attore: "Non è andata al funerale di Antonello mi è scaduta", uno dei tanti commenti. Mastronardi, però, non è stata certo in silenzio e ha voluto replicare alle ingiuste accuse:

I vostri commenti offensivi in merito alla mia assenza ad un funerale di una persona a me molta cara, con la quale avevo un meraviglioso rapporto, chiedendo addirittura una spiegazione, mi lasciano senza parole.

E ancora: "Il mio rapporto con Antonello e con ogni singolo membro del cast è una cosa di esclusiva intimità. Essere fan non significa mandare invettive ed fare illazioni cattive e gratuite sulla persona e le sue scelte. Trovo di cattivo gusto tutto questo e specialmente spostare l’attenzione sulla mia presenza o meno durante un momento così delicato è davvero inappropriato".

