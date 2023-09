Giselda Torresan ha deciso di confessare a Samira Lui le sue preoccupazioni, dicendosi allarmata da quello che potrebbe accaderle una volta uscita dalla casa. La neo amica ha deciso di darle un po' di coraggio con le sue parole: "Io imparo da te perché tu insegni che l'umiltà e la semplicità sono fondamentali nella vita. Fai tante cose belle, ami la natura: è la verità. Non ti sto facendo dei complimenti che sono inventati. Sono sincera. Hai sofferto ed è arrivato il momento di dire basta. Devi stare serena. Tu sei bella e solare, ti meriti tanto. Non devi permettere a nessuno di cambiarti".

Nelle ultime ore Fiordaliso ha notato un forte interesse da parte di Claudio verso Heidi: “Quando eravamo nel tugurio cera gnocco fritto, che poi sarebbe Claudio, al quale piaceva Heidi". Valentina invece ha notato lo stesso da parte di Varrese: “Mi si è fiondato sulla Heidi senza colpo ferire”. Ma Heidi smorza gli animi, vede Claudio come un amico, e Massimiliano è un po' troppo grande per lei.

Beatrice si fa terra bruciata attorno

Dopo aver litigato con Rosy Chin e con Alex, soprattutto per la gestione della cucina, per Beatrice è arrivato il momento di scontrarsi anche con Massimiliano. Nonostante le abbia cercato di scatenare uno scontro, Varrese ha tagliato corto dicendo: "Tu sei fastidiosa quando dici le cose, perché non ti metti mai in discussione? Dici sempre che sono gli altri che non capiscono il tuo modo di fare. Sei imperativa. La tua figura è particolare, forte. Hai un'eleganza che può sembrare altezzosità. Parli poco, ma quando parli sei tagliente. Io ti chiedo scusa se hai pensato che volevo ferirti, ma non era mia intenzione".