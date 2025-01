Grande Fratello, rivolta di tre concorrenti contro Lorenzo Spolverato: cosa è successo Nella Casa la tensione si taglia con il coltello e, nelle ultime ore, Giglio, Javier e Alfonso hanno commentato duramente il modello milanese: scopriamo di più.

Lorenzo Spolverato è indubbiamente uno dei principali protagonisti di questa edizione del Grande Fratello, nel bene e nel male. Oltre a far parlare di sé per la sua travagliata storia d’amore con un’altra concorrente, ovvero Shaila Gatta, in questi mesi di permanenza nella Casa Lorenzo ha spesso attirato a sé anche forti critiche da parte di altri inquilini. Di recente, in particolare, Spolverato è finito nel mirino di Giglio, Javier e Alfonso D’Apice. I tre gieffini hanno manifestato i loro forti dubbi sui comportamenti di Lorenzo e non sono certo mancate delle pesanti critiche nei suoi confronti: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Grande Fratello: Giglio, Alfonso e Javier contro Lorenzo

Negli ultimi giorni, il comportamento a tratti ambiguo di Lorenzo Spolverato ha scatenato le critiche di molti inquilini della Casa. "Non può parlare di coerenza perché non ce l’ha mai avuta", ha affermato sorprendentemente Giglio parlando proprio di Lorenzo con i compagni Javier e Alfonso. Secondo il parere Di Giglio, infatti, Lorenzo non può permettersi di accusare Javier di non aver mantenuto una linea sentimentale coerente quando, lui stesso, si è reso protagonista più volte di assurdi alti e bassi con Shaila Gatta.

Ma proprio durante questa conversazione la situazione è peggiorata nel momento in cui, avvicinandosi alla sauna, Lorenzo ha visto i tre ragazzi parlare a ha dunque deciso di tornare indietro. Un gesto che a Giglio non è piaciuto e che ha poi commentato con queste parole: "Ma vieni dentro… fuori da qui fai come vuoi, qui dentro stiamo tutti insieme. Per me non è sano perché così ti trovi a stare bene con lei, ma a condividere solo il brutto delle dinamiche della Casa".

Il pensiero di Giglio è stato poi condiviso anche da Alfonso che ha sottolineato come Shaila e Lorenzo, stando sempre insieme solo tra loro, si limitino a vicenda l’esperienza nella Casa e con gli altri inquilini. "Lo mette in difficoltà il fatto che io ci sia. Ma io dico… parlane con me, questa è la grande differenza che c’è tra me e lui", ha poi concluso Javier.

GF, Giglio si confronta con Shaila: "Voi non condividete il tempo con il gruppo"

Successivamente, Giglio ha deciso di parlare con l’amica Shaila per manifestarle il suo pensiero. "State sempre insieme voi due e non condividete il tempo con il gruppo. Secondo me dovete migliorare", ha detto il parrucchiere alla ballerina a proposito del suo rapporto con Lorenzo. "Siete solo invidiosi del nostro amore. Siamo fantastici – ha risposto Shaila irritata dalle parole di Giglio – Io ho libero arbitrio di godermi il mio compagno. Quando c’era Yulia, anche tu eri meno presente". Alla fine i due non sono riusciti a comprendersi a vicenda e a trovare un punto d’incontro, lasciando quindi il delicato tema in sospeso. Chi avrà ragione? Lo scopriremo solo vivendo.

