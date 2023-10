Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Scontro Tra Samira e Beatrice A Beatrice non è piaciuta la frase di Samira: “Se volessi Giuseppe, me lo prenderei in pochissimo tempo”, l'attrice ha quindi definito l'scuta della ragazza come: "Immatura e senza stile". Subito dopo la diretta, Samira ha chiesto quindi un confronto a Beatrice per provare a chiarire le loro incomprensioni. La ragazza ammette di non aver apprezzato le accuse ricevute e, infastidita, chiede spiegazioni all'attrice, dicendo: “Io non credo di essere immatura e senza stile” . Beatrice spiega di aver utilizzato quelle parole in quanto turbata dalla sua arroganza: “Secondo me eri andata un po' fuori dalle righe”. Visto il momento, inoltre, le confessa di averla nominata proprio per quella ragione. Al momento la pace sembra ancora lontana.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Nomination della serata La preferita della puntata è stata nuovamente Beatrice, in nomination sono quindi finite Samira, Rosy, Grecia e Valentina, che sono quindi ora a rischio eliminazione.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 I nuovi arrivati Puntata di arrivi quella della scorsa sera. In casa, ma abitando comunque in disparte, arriva l'82enne Giampiero Mughini, personaggio sui generis che diventa il primo concorrente a portare dei libri all'interno della casa. Spazio anche a Mirko Brunetti, ex concorrente di Temptation Island, entrato nel programma con Perla, e uscito con la giovane Greta, con la quale sarebbe ai ferri corti. Arriva poi anche Jill Cooper, nota presentatrice statunitense, naturalizzata italiana.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Il primo ritiro Momento molto complicato per Heidi, che incontra il padre in casa, che le dice di essere devastato per la scelta di avere un rapporto con Massimiliano, e che sua madre ha smesso di vederla in TV. Le parole del padre hanno messo in difficoltà la giovane, che ha scelto di ascoltarlo ed abbandonare la casa.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Bestemmia in diretta I concorrenti del Gf hanno commentato le esternazioni del padre di Heidi. Paolo, mentre stava parlando con Alex e Ciro, ha detto: “Non è stato bello, io fossi in lui mi farei delle domande. Oh, ma non lo vedi che hai fatto porco di… Cioè io padre che faccio questo con mia figlia, ho fallito allora“. Ascoltando il video sembra che manchi effettivamente una "O". Sarà la produzione a decidere se l'esternazione vale effettivamente un'espulsione.