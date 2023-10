Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 I commenti su Vittorio Da parte di alcune coinquiline della casa, nello specifico Beatrice e Letizia, continua ad esserci un interesse morboso per la sessualità di Vittorio. Nonostante il modello abbia già spiegato a più riprese di essere etero, le donne continuano a forzare un coming out che non esiste, e se pure esistesse, sarebbe scorretto farlo se il giovane non fosse pronto. Quando Vittorio ha ammesso che vorrebbe conoscere una ragazza con l'aspetto di Anita e il carattere di Valentina, Beatrice ha attaccato: “Non puoi avere questo. Ti spiego, non puoi ragionare così. Inoltre non puoi avere il temperamento di Valentina in una con il corpo di Anita. Perché con il corpo e il viso di Anita difficilmente sviluppi quella verve. Poi non è matematica, non si può avere un punto di vista così fisso su certe cose. Vuoi questo, con un po’ di quello. Bisogna prendere quello che ti dà la vita e ragionare di emozioni“. Poi ha continuato: “Tu nascondi un segreto. Senti, non me la racconti giusta, sei gay?“, dicendolo quasi in coro con Letizia. Menozzi ha risposto nuovamente di non esserlo: “Siete fuori strada mi dispiace. Se lo fossi non avrei problemi a dirlo“.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 L'accusa di raccomandazione a Beatrice viene censurata Le gieffine Angelica Baraldi, Letizia Petris e Anita Olivieri si sono riunite tra di loro per parlare di Beatrice Luzzi. Tutte sono d'accordo sul fatto che potrebbe essere raccomandata dal programma, in particolare Letizia dice: "A me fa strano una cosa e ora ti spiego. Quando è venuta mia mamma, lei lo sapeva. È venuta da me e mi ha detto: ‘Secondo me ti viene a trovare tua mamma’. Ed è arrivata mia mamma, perché ha detto che l’aveva capito da come era vestita. Alfonso la difende sempre. Ogni volta che esce dal confessionale sta sempre lì… sta tipo sette ore". La cosa strana è che ad un certo punto la regia ha deciso di censurare il loro discorso togliendo l'audio. Un po' sospetto.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Giuseppe da consigli amorosi a Vittorio Giuseppe è convinto che Vittorio abbia una cotta per Letizia, ma abbia sbagliato a non farsi avanti. Il modello sostiene che non avrebbe potuto farlo perché lei ha spiegato di non essere interessata. Ma che è dispiaciuto per non aver potuto approfondire con Anita, essendosi lei molto allontanata dopo aver scoperto di poter interessare il giovane. Lui vorrebbe solo ricostruire un rapporto, ma lei non lo guarda neanche negli occhi. Giuseppe però è sicuro del fatto che Vittorio preferisca Letizia, e dovrebbe provarci con lei.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Mughini offende gli altri coinquilini Angelica parlava del giorno precedente dicendo: "Eravamo tutte qua fuori a piangere, un mortorio ieri sera". A quel punto il giornalista si è aggiunto nel discorso dicendo: "Perché piangevate?", la giovane risponde: "Pensavamo alle persone che abbiamo fuori". A quel punto Mughini esclama: "Ma pensate ai soldi che vi state guadagnando e che non meritate affatto". Una frase sensata, ma sicuramente totalmente prima di empatia e delicatezza.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Vittorio diventa oggetto dei commenti di tutto il gruppo Ritrovatesi in camera Valentina, Anita e Fiordaliso, cominciano a sparlare del comportamento di Vittorio e degli uomini della casa più in generale. Emerge che a Valentina interessa Vittorio, ma lui probabilmente non è interessato a lei. Si lamentano subito del fatto che lui non prenda una posizione, e Anita ironizza sul fatto che il modello non ci abbia mai provato con nessuna in casa, nonostante sostenga di esporsi sempre. La sera in giardino, con altri inquilini, si son trovati tutti a discutere del fatto che Vittorio avrebbe voluto provarci con Anita ma non sia stato ricambiato, tirandosi quindi indietro e dicendo che loro due sono troppo diversi.