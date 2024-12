Grande Fratello, inquilini scherzano sul ‘caso Zeudi’, lei sbotta: "Mi fanno schifo tutti". Il web si divide Dopo le gravi accuse della Di Palma nei confronti di Emanuele, alcuni ragazzi hanno avuto comportamenti di poco gusto che hanno scatenato la polemica.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Nei giorni scorsi, la concorrente del Grande Fratello Zeudi Di Palma ha rivolto gravi accuse nei confronti di Emanuele Fiori, il quale l’avrebbe toccata sotto le coperte in maniera insistente e, soprattutto, senza il suo consenso. L’ex Miss Italia ha vissuto il momento come una vera e propria molestia, scoppiando poi a piangere. In molti sul web hanno preso immediatamente a cuore lo stato d’animo di Zeudi, condannando il gesto di Emanuele. Negli ultimi giorni, però, la situazione è peggiorata a causa di alcuni atteggiamenti di altri inquilini che pare si siano compattati dalla parte di Fiori, scherzando anche con poco gusto sulle accuse fatte da Zeudi. La gieffina ovviamente non l’ha presa bene, e con lei anche gran parte del popolo del web: ecco nel dettaglio cosa sta accadendo.

GF, inquilini scherzano sul ‘caso Zeudi’: il web si divide

Dopo le accuse di Zeudi nei confronti di Emanuele, molti inquilini si sono schierati dalla parte del ragazzo, accusando Zeudi di aver esagerato o addirittura di strumentalizzare un tema delicatissimo come quello della molestia. "Lei l’ha fatto passare come un maniaco. Ha avuto una reazione che non mi è piaciuta. Secondo me è lei che deve chiedere scusa a lui. Emanuele è un bravissimo ragazzo e non va bene che venga dipinto in quella maniera", ha detto Javier. "Io ho subito davvero violazioni del corpo e so bene che cosa tremenda è. Spero proprio che lei non stia strumentalizzando una cosa così delicata. Ma poi ha usato delle parole molto forti", ha aggiunto Shaila.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma a far esplodere ancor di più la polemica è stato un video apparso sui social che mostrava Javier, Emanuele, Giglio e Stefano in cucina impegnati a scherzare e ironizzare con poco gusto proprio su quanto accaduto tra Zeudi ed Emanuele, etichettandolo sostanzialmente come un avvenimento da poco. Sul web in molti hanno trovato il loro comportamento poco rispettoso nei confronti di Zeudi che pare invece aver vissuto tutto in maniera emotivamente molto forte. Detto ciò, è doveroso sottolineare che il web risulta molto diviso, poiché altri utenti si sono invece detti d’accordo sul fatto che Zeudi stia recitando e, soprattutto, che abbia fortemente esagerato nelle accuse contro Emanuele. In ogni caso il tema è davvero molto delicato, e il Grande Fratello dovrà necessariamente andare a fondo alla questione.

Grande Fratello, Zeudi sbotta: "Mi fanno schifo tutti"

Proprio ieri, Zeudi si è sfogata nuovamente con l’amica Mariavittoria Minghetti, dicendole di avere la sensazione che, dopo quanto accaduto, i maschi della casa senza dubbio la nomineranno in massa. "Ho questa sensazione che mi nomineranno tanti maschi per quello che è successo. Ma non è importante… loro hanno questa concezione che io lo sto facendo passare come un mostro (Emanuele ndr). Si devono coprire a vicenda. Ma va bene così. Tanto mi fanno schifo tutti. Soprattutto dopo questa cosa che è successa. Ti è stato detto di non parlarne? Sì, ma infatti basta", ha detto Zeudi amaramente. Un caso molto delicato che indubbiamente verrà trattato anche nella puntata di questa sera.

Potrebbe interessarti anche