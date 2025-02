Grande Fratello, sondaggi televoto: Iago vs Pamela, il pubblico ha deciso. Chi esce stasera Nel televoto della puntata Gf di oggi (10 febbraio) sono cinque i concorrenti in nomination: ecco rischia l’eliminazione tra Iago, Pamela, Zeudi, Stefania e Amanda.

Si riaccendono le luci della diretta nello studio del Grande Fratello e una nuovo eliminazione è in arrivo nella Casa più spiata d’Italia. La puntata di giovedì scorso ha sancito l’addio a sorpresa di Eva Grimaldi ed è terminata con l’apertura di un televoto Gf da brividi in vista della diretta di stasera – lunedì 10 febbraio 2025 – con 5 concorrenti fortissimi finiti sulla graticola delle nomination: Stefania Orlando, Amanda Lecciso, Iago Garcia, Pamela Petrarolo e Zeudi di Palma. La sfida è senza appello, uno di loro farà le valigie e dirà definitivamente addio dal programma. Stavolta chi esce dal Grande Fratello? Scopriamo quali sono le percentuali del sondaggio lanciato da Libero Magazine e proviamo ad anticipare quale sarà il risultato del televoto Gf a cui i telespettatori devono rispondere alla domanda: ‘Chi vuoi salvare?’.

Grande Fratello 18, le nomination: chi rischia stasera

Dopo aver temporeggiato per diverse settimane, con poche eliminazioni e frotte di nuovi concorrenti entrati in gioco, il Grande Fratello sta finalmente entrando nel vivo e gli addii sono ormai all’ordine del giorno. La scorsa settimana sono stati eliminati Emanuele Fiori (lunedì scorso) ed Eva Grimaldi (giovedì scorso); inoltre un’altra concorrente, Ilaria Galassi, è uscita dal gioco volontariamente perché stremata mentalmente dopo 5 mesi trascorsi nel loft. Ma i gieffini in gioco sono ancora tanti – ben 19 – e il gruppo va ulteriormente sfoltito perché la data della finale si avvicina inesorabilmente (si chiuderà a fine marzo). Proprio per questo, il televoto di stasera sarà ancora eliminatorio, con 5 concorrenti in lotta per evitare l’ultimo posto con relativo biglietto d’uscita dal programma: chi uscirà oggi tra Stefania, Amanda, Iago, Pamela e Zeudi?

Stefania è stata nominata da alcuni coinquilini a causa di giudizi un po’ troppo trancianti espressi riguardo alle dinamiche della Casa, Iago è finito nel mirino per i suoi modi di fare – a detta dei suoi detrattori – eccessivamente ‘ruvidi’. Zeudi invece ha pagato il suo ruolo di ‘terza incomoda’ nella nascente storia d’amore tra Javier ed Helena. A Pamela sono arrivate critiche per aver sparlato alle spalle dei suoi ‘nemici’ (inchiodata dalle clip), mentre Amanda è ormai diventata il bersaglio preferito di un gruppo di concorrenti che la giudica eccessivamente distaccata e poco sincera.

Sondaggi televoto Gf oggi (10 febbraio), chi viene eliminato e chi si salva: percentuali sorprendenti

Nella puntata del Grande Fratello in onda stasera, lunedì 10 febbraio 2025, Signorini annuncerà il risultato del nuovo televoto che sarà eliminatorio. Il pubblico sta indicando il proprio concorrente preferito: il gieffino meno votato verrà eliminato e dovrà abbandonare per sempre la Casa. Partiamo col dire che i risultati che emergono dai sondaggi Gf lanciato da Libero Magazine (clicca QUI per votare) indicano un vincitore già scritto del prossimo televoto. Dei cinque vipponi finiti in nomination il più votato è di gran lunga Iago, che incassa il 35% dei consensi nonostante i litigi e le discussioni che lo hanno visto protagonista nelle ultime settimane; l’attore spagnolo, rientrato al Grande Fratello grazie al maxi-ripescaggio di fine gennaio che tanto ha fatto discutere i fan, al momento sembra l’unico dei partecipanti al televoto certo della salvezza. Per gli altri quattro concorrenti finiti in nomination, invece, il destino rimane in bilico. Al momento Amanda Lecciso incassa il 19% delle preferenze ed è davanti a Stefania Orlando (17%), Zeudi Di Palma (15%) e Pamela Petrarolo (14%). Contro ogni pronostico, dunque, l’ex ragazza di Non è la Rai al momento è la concorrente a maggior rischio eliminazione. È bene precisare, però, che la distanze delle percentuali del sondaggio non sono abbastanza marcate per sbilanciarsi in un pronostico solido in merito risultato del televoto di oggi, che quindi rimane ancora totalmente in bilico.

Ecco il riepilogo del sondaggio e le percentuali di gradimento dei cinque concorrenti protagonisti della votazione odierna:

