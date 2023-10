Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Heidi e Vittorio hanno un chiarimento L'imprenditrice è stata presa da parte dal modello mentre erano nel bagno. Lui ha voluto chiarire le cose con lei, soprattutto in merito alle clip mandate in onda in puntata, in cui veniva fuori che lui era interessato a lei. Inoltre ha spiegato di essersi ad un certo punto fatto da parte, dopo aver notato il forte interesse di Massimiliano per la giovane. Heidi è parsa sollevata, aveva paura di aver fatto qualcosa di sbagliato con Vittorio.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Giuseppe ha delle perplessità dopo un confronto con Beatrice Il barman racconta a Massimiliano di non aver compreso il comportamento dell'attrice e teme che lei stia iniziando ad avere dei dubbi sulla loro frequentazione a causa delle avvertenze di Fiordaliso: “La zia Fiorda ha detto a Beatrice di stare con i piedi per terra” esclama e aggiunge “Ha detto di pensare molto prima di fare un passo perché ha paura che da un giorno all'altro possa pentirmene”. Dopo aver ascoltato il racconto, Massimiliano fa alcune ipotesi: “È possibile che si lasci condizionare dagli altri? Mi sembra strano. C'è qualcosa di più” .

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Scontro tra Heidi e Massimiliano Heidi Baci cerca un confronto con Massimiliano Varrese per cercare di capire il motivo dei suoi atteggiamenti difficilmente decifrabili. Heidi lo rimprovera: "Ti sto facendo un discorso serio, e tu sembri annoiato, ti alzi dal divano e te ne vai con quell'aria annoiata. [...] Perché hai questo atteggiamento? Non fare il criptico". Lui dice: "Ma pensa che io alcune volte invece non ti parlo per non disturbarti. Però mi danno fastidio certi discorsi che fate: volete gli uomini energici, e se non vi inseguono sono noiosi, se invece lo fanno sono troppo".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Fiordaliso ha rischio squalifica per un termine irrispettoso La concorrente e cantante si stava lamentando del fatto che abbia sempre troppe cose da fare tra le faccende di casa, e sfogandosi pronuncia una frase molto infelice: "Sono venuta qui per non fare niente e invece lavoro come un N...". Nonostante sembra abbia utilizzato la parola distrattamente, e senza un preciso intento discriminatorio, il gesto resta imprescindibilmente grave e non può restare impunito. Soprattutto considerando che alcuni concorrenti in passato sono stati squalificati per molto meno.