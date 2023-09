Fonte: Mediaset Infinity 1 /6 Rosy Chin stringe con Letizia La chef pensa infatti di avere molto in comune con la fotografa, e forse questo farà nascere una nuova amicizia: "Io ho avuto 5 minuti di tristezza perché sono paranoica tantissimo. Quando parlo e vedo che non mi sta ascoltando nessuno ci rimango malissimo. Sono permalosa e paranoica [...] Come te, anche io faccio sempre le cose per gli altri".

Fonte: Mediaset Infinity 2 /6 Paolo Masella rischia la squalifica Non solo a denigrato un po' le bellezze culturali offerte dalla città di Napoli, ma il romano si è reso protagonista anche di un'uscita infelice sul campione olimpico di marcia suo coinquilino, ha infatti detto parlando di alcuni integratori che lo sportivo sta assumendo: "Oggi si ricomincia a drogà?”. Il pubblico ora è davvero infuriato, e chiede la sua squalifica per il poco tatto dimostrato.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /6 Alex Schwazer e l'incomprensione sul maso Il campione spiegava ai coinquilini di aver vissuto su un maso, in Trentino, Rosy Chin è parsa un po' confusa e ha chiesto subito: "Su Tommaso?". A quel punto Alex ha chiarito: "No maso, è una fattoria", per poi scherzare dicendo: "Poi non mi piaceva Tommaso e allora...". "Voglio Luca", ha concluso scherzando Rosy, mentre Beatrice Luzzi ha iniziato a ridere.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /6 Grecia Colmenares si sente fuori luogo Secondo Anita e Lorenzo, la diva delle telenovelas Grecia Colmenares non riuscirebbe ad integrarsi bene nel gruppo, sentendosi fuoriluogo. “Si vede che ci vuole provare”, dicono loro, “Non è totalmente lei perché deve adattarsi”. Ma si augurano che possa essere un personaggio interessante per le dinamiche della casa.

Fonte: Mediaset Infinity 5 /6 Furto nella Casa ad opera degli inquilini del tugurio Cinque concorrenti del Gf sono stati costretti ad andare a vivere nel Tugurio, luogo meno ospitale della casa, che non si vedeva da alcune stagioni. Ad ogni modo, oggi la produzione ha liberato in casa i concorrenti svantaggiati, permettendo loro di portarsi del cibo nel tugurio. Hanno preso di tutto nel frigorifero, ma anche in credenza e sul tavolo della cucina.