Zeudi sbugiardata da Maxime Ieri, Zeudi Di Palma e Helena Prestes si sono confrontate su vecchie questioni, La Miss ha negato di aver baciato Alfonso, sostenendo di aver baciato solo la brasiliana in Casa, nonostante l'altra ricordi diversamente. Sulla questione è intervenuto l'ex concorrente Maxime, rispondendo agli attacchi ricevuti dai fan del programma e forse anche di Zeudi: ""Ragazzi ma veramente fate? Tanto per essere chiari: io non odio nessuno, non è un sentimento che facilmente provo, al massimo posso odiare me stesso. Zeudi mi ha nominato più volte e nonostante questo le sono sempre stato vicino nei momenti di sconforto e anche quando molti le andavano contro. Sono sempre stato lontano da giudizi superficiali, soprattutto quando non ero coinvolto. Questa volta ero coinvolto perché sono stato testimone che il bacio c'è stato. Ero nel letto a fianco e quindi ho visto e sentito tutto. Subito dopo sono andato a parlare con Zeudi e Alfonso per sapere come avrebbero agito dato che solo io avevo visto e mi sentivo anche responsabile".

Lorenzo vuole vincere a tutti i costi Ripensando al suo percorso nella Casa insieme a Chiara e Zeudi, Lorenzo ha rivelato il suo reale pensiero sulla finale e sul gruppo di finalisti: "Io ho sognato che vince Mariavittoria, lei è molto furba, poi ha due amiche come Jessica ed Helena che sono uscite e rientrate e sanno tante cose. Non sono contento per il gruppo che abbiamo qui con noi in finale. Io devo vincere, è la mia giustizia personale. Sono arrivato in finale con persone che hanno avuto la possibilità di uscire rientrare, guardare tutto. Io non ho mai adulato o leccato nessuno per arrivare, ecco perché devo vincere".

Helena e Zeudi ai ferri corti Le due coinquilini hanno avuto l'ennesimo confronto sul loro rapporto, arrivando a sviscerare i dettagli su quanto siano state amiche e quanto invece l'infatuazione di Zeudi abbia impedito loro di legare veramente, facendo quindi scaturire da entrambe tensioni latenti. Alla fine Zeudi in particolare è stata lapidaria, quanto la situazione si è scaldata, e ha tagliato corto dicendo: "Pochi giorni e non ci vediamo più".

La dedica di Tommaso a Mariavittoria Nel cielo sopra la Casa, oggi è volato un aereo per Mariavittoria Minghetti, con un dolce messaggio inviato dai #Tommavi e da Tommaso Franchi. Nonostante la giornata nuvolosa e le nuvole che accennano a una pioggia in arrivo, un aereo sorvola il cielo sopra la casa di Grande Fratello. Porta un messaggio per i #Tommavi, sfidando il maltempo con il suo volo deciso. È Helena la prima ad accorgersene e con lo sguardo rivolto verso l'alto avvisa Mariavittoria: "XNOI6DEVASTANTE. CON TE. TOMMI&TOMMAVI". La dottoressa non perde un istante. Corre fuori, sotto la pioggia, senza curarsi delle gocce che le bagnano il volto. Guarda il cielo e ringrazia con il cuore colmo di gioia sia i suoi sostenitori che il suo ragazzo.