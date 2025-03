Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Lorenzo e Mariavittoria gelosi di Shaila e Tommaso Dopo la diretta e l'eliminazione di Shaila, Mariavittoria e Lorenzo si sono trovati a discutere dei possibili piani per la serata dei loro fidanzati: Tommaso e Shaila, quindi facendo congetture entrambi hanno dato degli avvertimenti ai loro spasimanti: Shaila, Tommaso, non andate a ballare! Tommaso, non toccare alcol”, ha urlato la Minghetti alle telecamere. “Shaila dove sei? Siamo gelosi! Fai la brava che ti ho messo anche il completino verde ”, ha detto Spolverato, che le aveva preparato la valigia prima che lei lasciasse la Casa.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Il direttore di Canale 5 replica al Codacons Dopo i ripetuti attacchi del Codacons al GF e quindi anche alla rete Mediaset più in generale, essendo arrivati a definirle il reality anche come "Al limite della dignità umana", Il direttore di Canale 5, Giancarlo Scheri, ha inviato una una lettera in risposta al Codacons, in cui prendeva le parti del reality e dell'AD Mediaset Pier Silvio Berlusconi: "Mi permetto di rispondere alle vostre osservazioni, evidenziando come il programma, a nostro avviso, rispetti norme e regolamenti e, senza dubbio, la dignità umana. Pier Silvio Berlusconi, pur avendo tracciato una chiara linea editoriale per un'offerta televisiva moderna e di qualità, non può esercitare un controllo diretto su ogni dettaglio delle trasmissioni. È compito delle produzioni e della direzione di rete garantire il rispetto di tali principi. Grande Fratello è un reality show, un genere televisivo che esiste da decenni e che viene seguito con passione da milioni di italiani. Come in ogni contesto di interazione tra persone reali, possono verificarsi episodi più o meno edificanti e, quando emergono situazioni eccessive, la rete interviene con attenzione. Tuttavia, bollare un intero programma come 'trash' a causa di singoli episodi sarebbe una semplificazione ingiusta e fuorviante".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Helena Prestes e i piani per avere figli con Javier Durante l'ultima diretta, è stato chiesto ad alcuni concorrenti se avrebbero preferito la vittoria o l'amore costruito al Grande Fratello con i loro attuali compagni. Helena in particolare ha dato una risposta molto pragmatica: "Alfonso ti devo spiegare una cosa. Javier mi ha detto che vuole fare un po' di figli. Un bel po'. So che lui capirà questa cosa. Quindi la mia risposta sarebbe il premio, così abbiamo i soldi e possiamo fare questi figli. Alfonso Signorini le ha dato ragione, chiedendo poi a Javier cosa ne pensasse. Il concorrente ha concordato: "Sono d'accordissimo, non si campa senza i soldi".

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Crisi post diretta tra Giglio e Yulia Al termine della semifinale del Grande Fratello di ieri, Yulia Bruschi era presente all’esterno degli studi del reality show per salutare il fidanzato Giglio, eliminato proprio ieri sera. In un video pubblicato da Federico Chimirri, notiamo tanti diversi ex concorrenti tutti insieme fuori dagli studios, Tommaso Franchi, Javier Martinez, Luca Calvani, Maxime Mbanda, e proprio la coppia composta da Giglio e Yulia. Questo ha messo apparentemente a tacere le indiscrezioni di una crisi tra i due dovuta alle voci secondo cui la ragazza frequentasse ancora il suo ex mentre Giglio era in Casa. Se non fosse che stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, la Bruschi sarebbe stata vista oggi in stazione, intenta a litigare al telefono proprio con Giglio.