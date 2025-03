Fonte: Mediaset Infinity, Mediaset Infinity 1 /5 La lite tra Stefania Orlando e Beatrice Luzzi Stefania Orlando ha parlato apertamente in un'intervista del suo difficile rapporto con Beatrice Luzzi, spiegando le radici dei loro attriti: "Forse il mio reality è cominciato, involontariamente, a Pomeriggio Cinque, sia quando ho messo in discussione il rapporto tra Lorenzo e Shaila, sia quando ho, in qualche modo, difeso Shaila contro le parole che le venivano dette da Beatrice Luzzi. Su di lei mi sono molto esposta prima di entrare nella Casa". Poi l'ex gieffina è passata ad una critica più diretta: "La differenza tra me e Beatrice è che io non mi metto in competizione e non ho bisogno di accusare nessuno per emergere. Mi sono accorta anche in un confronto diretto avuto con lei in puntata che non ha saputo argomentare il suo pensiero, assecondando il sentito dire dei suoi fan, facendo leva sul loro sentimento. Credo che più che fare l'opinionista ci stia provando." Beatrice Luzzi ha deciso di rispondere alla stoccata sui social, ma in maniera molto diplomatica: “Ciao a tutti! Volevo dirvi che sto bene e sono in salute. Qui a Roma è una giornata splendida e sia io che i miei cari stiamo bene. Credo che non ci sia nulla di più importante di questo e mi piacerebbe invitare tutti a concentrarsi sulle cose davvero essenziali, evitando diatribe inutili e futili. E soprattutto, cerchiamo di non dire cattiverie su nessuno: non è giusto e non fa bene a nessuno, soprattutto a chi le pronuncia. Penso di essere sempre stata coerente su questo punto, lungo tutto il mio percorso. Non mi piace demolire le persone, specialmente quando sono in difficoltà: sento sempre il bisogno di aiutarle. Questa è la mia linea guida e spero possa diventare anche quella di tutti”.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Il Codacons presenta alla Procura l'esposto al GF Dopo una lunga preparazione, sembra che il Codacons abbia finalmente deciso di procedere con il suo piano in rivolta alle recenti mosse del Grande Fratello, presentando ufficialmente l'esposto penale, di cui si era tanto parlato, presso la Procura della Repubblica di Milano ipotizzando il reato di truffa. Secondo l’associazione dei consumatori, il pubblico pagante sarebbe infatti convinto, esprimendo la propria preferenza in fase di voto, di poter influenzare realmente l’andamento del gioco, quando invece a loro avviso le scelte sarebbero pilotate da strategie di produzione e da fattori esterni. Nell’esposto firmato dagli avvocati Giuseppe Ursini e Aldo Azzaro si legge: "Il televoto è da sempre presentato come lo strumento con cui i telespettatori possono decidere chi eliminare e chi salvare. Ma se l’esito finale è condizionato da logiche interne o da fandom organizzati, allora siamo di fronte a un meccanismo ingannevole, con danno economico per chi spende denaro per esprimere una preferenza".

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Zeudi nega le accuse di Helena e risponde a tono Da ieri stanno rimbalzando i litigi e le accuse tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma. La prima ha infatti accusato la seconda di averle sputato contro durante una discussione. L'ex Miss oggi però è tornato nuovamente sull'argomento parlando con Shaila, rispedendo al mittente le accuse: "Ma quali sputi in faccia? Zero! Stavamo parlando io e Chiara, io mi stavo lavando i denti e, a un certo punto, le ho fatto capire che dovevo avvicinarmi al lavandino per buttare l'acqua che avevo in bocca". Poi ha specificato: "Io non credo nemmeno che le sia arrivato uno schizzo, ma anche se fosse successo, mica l'ho fatto apposta! Magari era un suo schizzo, visto che anche lei si stava lavando i denti. Ma sta bene con la testa questa ragazza? Da uno schizzo ad accusarmi di averle sputato in faccia c'è una bella differenza."

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Tommaso Franchi torna sui social e spiazza i fan Tommaso Franchi è stato eliminato nel corso dell'ultima diretta del programma. Ora che è tornato a casa, ha ripreso possesso dei suoi account social, e ha fatto molto discutere la sua ultima mossa. Stando ai più attenti, sembra infatti che l'idraulico abbia rimosso il suo follow su Instagram ad altri gieffini che prima godevano di questa scelta: si tratta di Alfonso D’Apice, Giglio, Amanda Lecciso, Pamela Petrarolo, Shaila Gatta e Maica Benedicto (dal Gran Hermano). Non solo, il ragazzo avrebbe anche rimosso dal suo profilo tutti i video pubblicati dall'account ufficiale del programma. Cosa starà accadendo?