Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Chiara Cainelli incolpa Mariavittoria Dopo una lite furiosa tra Lorenzo e Mariavittoria per le differenti vedute sul loro rapporto, la Casa si è ulteriormente divisa in due. Il medico ha cercato un confronto con l'amica Chiara, molto vicina all'altro gieffini, non ricevendo però il supporto sperato. La Minghetti ha infatti confessato: “Io mi chiedo, Lorenzo vuole amici o discepoli? Ma non si chiede perchè io arrivo a quel punto di esasperazione? Io sono mesi che accetto lui e che non dico niente, e che cerco di sdrammatizzare tutte le battute che fa”. Ma Cainelli ha preso le parti del modello: “Se tu avessi fatto con me quello che hai fatto con lui ti avrei messo una x sopra”, Ma Mariavittoria è sicura della sua versione: “Con me, cerca più un’alleanza che un’amicizia”.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Scontro tra Lorenzo e Tommaso La crepa tra Mariavittoria e Lorenzo si ripercuote anche su Tommaso, fidanzato di lei e amico di lui. Spolverato si è andato in fatti a lamentare col ragazzo di non aver ricevuto supporto da loro nell'ultima diretta: Magari tutelare è sbagliato, ma sono sempre andato dalla parte vostra. L'ho fatto perché vi voglio bene e non volevo mettervi contro tutta la Casa. Per me è stato un proteggere la coppia [...] Per me è tutta una concezione di rispetto e protezione". Tommaso dal canto suo ha spiegato di preferire un legame più tangibile: "Per me, la tutela non esiste qui dentro. Per me è essere d'accordo con un mio pensiero e seguire quella linea. Per me sei mio amico. Ma tu metti in discussione le amicizie per il gioco". Poi l'idraulico ha concluso con una frase di riconciliazione: "Anche se non prendo le tue parti, per me sei un amico. Per te non è così?"

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Maxime al centro delle polemiche Lorenzo e Shaila sembrano non essere felici di chi Maxime abbia scelto come possibili finalisti quando interpellato in merito, e si lamentano con lui in zona beauty, Maxime controbatte dicendo che Lorenzo è già in finale, per questo non l'ha nominato. Il rugbista aggiunge che le persone che ha scelto sono quelle che gli sono state più vicine lungo il suo percorso nella Casa, “A me sembra di esserci stato”, commenta Lorenzo, e Maxime lo conferma “Infatti tu saresti stato il primo”. Il giocatore di rugby intende dire che, se Lorenzo non fosse già un finalista, sarebbe stata la prima persona a cui avrebbe pensato. I due chiariscono il fraintendimento, ma Shaila si aggiunge alla polemica “Con tutte le volte che ho ascoltato i tuoi problemi, non mi hai messo neanche al quinto posto”, commenta la ballerina. Maxime, in imbarazzo, cerca di sdrammatizzare dando un bacio a Shaila.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Lorenzo rivela indiscrezioni sulla prossima eliminazione Uscendo dal confessionale, Lorenzo ha pronunciato una frase sospetta, e anche se qualcuno ha pensato ad uno scherzo, secondo i social le cose non starebbero esattamente così. Spolverato, uscendo dalla stanza con gli autori avrebbe pronunciato: “Esce Iago, sto solo aspettando il bigliettino“. I social ovviamente sono esplosi. Molti hanno accusato Lorenzo Spolverato di essere in contatto con gli autori e avere trattamenti di favore.