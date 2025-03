Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Shaila deride le altre ragazze A Shaila non è andato giù che, nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Maria Teresa Ruta abbia difeso la Orlando. Quindi si è sfogata a riguardo: “Ma che canale guarda Maria Teresa Ruta? Dice che senza Stefania non ci sarebbe divertimento. Quella dorme, l’altra gioca solo a briscola, quell’altra ancora sparla e basta tutto il giorno a inciuciare. A me non ha fatto nulla la Ruta, ma questa volta ha detto una cavolata grossa. Amò, togli noi con Lore e Giglio che facciamo casino, poi cosa c’è? Sta casa senza di noi sarebbe un mortorio. Quelle cosa fanno oltre a essere vipere? Maria Teresa è di parte e non ha detto la verità. Questa roba della simpatia è una cavolata proprio”. Durante la notte Shaila ha continuato il suo sproloquio: “Come sono cambiate le serate da aperitivi. Quelle fanno solo inciuci, si vestono male, stanno in pigiama, mamma mia. E posso dire una cosa? Menomale che stiamo noi qui che facciamo divertire il pubblico! Altro che quella… Stefania Orlando. Cara Maria Teresa Ruta ma cosa hai visto? Ha detto che si divertono guardando Stefania, certo… Leva noi che facciamo un po’ di casino e non c’è nulla. Dai facciamo una sfilata, hanno messo Beyoncé!”.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Helena attacca Lorenzo Mentre la Orlando riposava in camera, Lorenzo e altri inquilini stavano facendo rumore nelle zone limitrofe, dialogando. Mentre lui faceva la doccia, parlando dal bagno con altri, Helena è arrivato chiedendo maggior silenzio: “Stefania non sta riuscendo a dormire, potete fare la campagna dall’altra parte?”. Stranamente il modello non ha avuto da ridire a riguardo, e si è limitato ad acconsentire: “Hai ragione” ha detto Lorenzo da sotto la doccia promettendo di liberare presto l'ambiente per garantire maggior quiete a Stefania.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Stefania in lacrime e Mariavittoria arrabbiata con lei Ieri sera, Stefania Orlando ha avuto un crollo ed è scoppiata a piangere. Il momento non è stato ripreso dalle telecamere, ma abbiamo una ricostruzione di quanto accaduto grazie al commento di Mariavittoria a Jessica: “Ma si può ridurre così una donna come Stefania? A me questo fa inca**are!”. La cantante ha risposto: “Ma pure che sono passati tre mesi, ma che volete… Entri qua e mi prendi a parolacce? Ma chi sei? Ma che vuoi? La comprendo a tremila…”. Sembra che a far piangere Stefania siano state alcune parole pronunciate da Giglio, ma al momento non è chiaro cosa le abbia detto.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Lorenzo favorito anche in confessionale Secondo un'indiscrezione diffusa da Deianira Marzano, un concorrente del Grande Fratello sarebbe stato avvisato nel Confessionale riguardo a un "caos" esterno, con l'indicazione di non parlarne all'interno della Casa. Sebbene non sia stato fatto il nome, molti hanno ipotizzato si tratti di Lorenzo Spolverato, noto per comportamenti sopra le righe.