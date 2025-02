Fonte: iPa 1 /5 Helena censurata per un abbraccio a Zeudi Nella giornata di oggi, una delle telecamere ha indugiato a lungo sulla modella brasiliana, smettendo però improvvisamente di seguirla una volta che lei si è avvicinata a Zeudi. ll pubblico non può sapere cosa sia successo dopo, ma molti hanno ipotizzato che si tratti di una sorta di “censura” voluta dalla produzione, pensando si siano dimostrate affetto con un abbraccio, e gli autori non vogliono far sapere che gli attriti tra loro sono conclusi.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Shaila vuole lasciare Lorenzo, e lui confessa la recita Oggi gli Shailenzo hanno avuto una brutta discussione. Shaila è scoppiata a piangere ed ha cercato conforto in Pamela, recriminando poi al ragazzo: “Non sono una tua amica, sono la tua fidanzata. Mettiti nei mie panni, alle volte è pesante non ricevere un tuo abbraccio, noi hai attenzioni nei miei riguardi”. “Le attenzioni che hai per gli altri non le hai per me”, ha continuato la ballerina. La Gatta non si è certo fermata qui, e dopo ha continuato le sue critiche: “Non hai nemmeno la delicatezza di capire che sono la tua fidanzata, non un’amica…Quotidianamente scelgo di accettare lati di te…. Non ricevo abbracci da te, nulla. Per quanto ti accetto, ma ho delle mancanze”. Per poi chiudere con un sonoro: “Grazie per essere un compagno del ca**o, vai a fan**lo egoista di m***a”. Ora Shaila sta attraversando una vera crisi, e confidandosi con Pamela le ha rivelato: “Forse è il caso che io e Lorenzo ci lasciamo. Non è pronto”. Spolverato dal canto suo ha confessato di fingere tutto: “Non vedo l’ora di andarmene. Se stamattina stavo bene? Fingevo, anche di abbracciarti. Da due mesi fingo tutto, anche i baci”, lasciando Shaila senza parole. Più tardi, in piscina, il ragazzo ha confessato a Giglio: “Sono arrivato, se mi aprono la porta scappo subito”, si è sfogato il gieffino milanese. “Fatti nominare da tutti domani”, ha risposto il parrucchiere ironicamente. “Chiederlo mi sembra ridicolo, che lo facciano a prescindere. Quanto lo spero”, ha chiuso il discorso Lorenzo

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Helena consola Shaila, che risponde male Avendo visto Shaila scossa e in lacrime per Lorenzo, Helena ha avvisato Pamela della situazione facendola andare a controllare, per poi avvicinarsi piano lei stessa per offrire un po' di supporto alla ragazza. Ha fatto alcune domanda per cercare di capire la situazione e dare qualche consiglio alla Gatta, ricevendo un ringraziamento dall'ex velina per il gesto. Peccato però che non appena Helena si è allontanata, la Gatta ci ha tenuto a precisare la sua posizione riguardo la Prestes a Pamela: “Mi porta un bicchiere d’acqua e poi me la mette in c*lo“. Ma Il web difende Helena, così come Pamela.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Chiara confessa finalmente il suo amore ad Alfonso Chiara e Alfonso sono stati inquadrati dalle telecamere in un momento di confidenze. Appartati sul divano, la ragazza, con qualche incertezza, affronta un tema delicato. Ormai stanno insieme da un po' e il sentimento è cresciuto da parte sua, quindi le sembra giusto rendere partecipe del cambiamento anche Alfonso. "Mi sto innamorando di te" gli confessa imbarazzata, abbracciandolo stretto. Alfonso sorride, trovando tutto ciò piacevolmente insolito.