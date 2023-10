Fonte: Mediaset Infinity 1 /5 Massimiliano piange per la figlia Massimiliano a confessato ad Heidi di essere molto preoccupato per la situazione che si è venuta a creare in casa con lei. La ragazza invece pensa che lui sia principalmente teso per il fatto che non possa vedere sua figlia: "Ti manca tua figlia ma lei sta bene, è tranquilla. Va tutto bene". Lui ammette in lacrime: "Siamo molto legati". Poi spiega che non era mai capitato di non potersi vedere con lei per così tanto tempo.

Fonte: Mediaset Infinity 2 /5 Beatrice e Fiordaliso escluse dalla festa In casa la produzione ha organizzato un party, anche per chi è nel tugurio, ma gli autori hanno posto una condizione: “Pensavate di andare tutti allo scatenato Disco Party che si terrà questa sera nella Casa? Purtroppo non c’è posto per tutti. Il Grande Fratello ha deciso che sarete voi stesso a indicare chi di voi non merita di andare alla festa. Scrivete su questi bigliettini il nome di chi, secondo voi, dovrà rimanere in Tugurio“. Alla fine i nomi prescelti sono stati quelli di Fiordaliso e Beatrice.

Fonte: Mediaset Infinity 3 /5 Giselda e lo strano cambiamento di voce Alla gossippare Deianira Marzano sono arrivate voci da una fonte vicina a Giselda, secondo la quale la gieffina avrebbe deciso di crearsi (forse anche con la complicità della produzione) un personaggio diverso dal suo vero carattere, con tanto di una voce creata ad hoc per sembrare più goffa e timida. A conferma di questa ci sarebbe anche un video in cui Giselda, rispondendo ad una provocazione di Beatrice, cambia velocemente tono di voce presa dalla foga.

Fonte: Mediaset Infinity 4 /5 Beatrice due volte in lacrime L’attrice ha avuto un ritorno di nostalgia. Beatrice ha sentito la mancanza dei figli ed è crollata piangendo. Letizia, Heidi e Valentina hanno cercato di consolarla e farla distrarre. Poi ha pianto anche il giorno successivo per il clima teso creatosi verso di lei, sfogandosi dicendo: "Voglio vedere voi, con i repellenti addosso e i figli a casa. Non è facile per loro. Ma posso stare sempre sotto giudizio? “Sei perfetta”, “non sei perfetta”, “hai sbagliato un modo”, ma io mi comporto così con voi?".