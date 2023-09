Grande Fratello, Angelica gelosa di Massimiliano vuole fare fuori Heidi Nella casa più spiata d'Italia si sta già formando un triangolo amoroso? Scopriamo cosa sta succedendo

Valentina Di Nino Giornalista Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli. Linkedin

Instagram

Facebook

Sito

Il feeling, sicuramente, c’è. Angelica Baraldi e Massimiliano Varrese, conosciutisi meno di una settimana fa, quando hanno varcato la porta rossa per entrare nella casa del Grande Fratello, sembrano già filare d’amore e d’accordo. Si guardano, si cercano, parlano tantissimo e, insomma, sembrano già piuttosto complici. Un rapporto speciale che non è sfuggito ai tanti commentatori sul web del reality di Canale 5 a cui però non è sfuggito nemmeno un certo cambio di atmosfera da venerdì scorso, e precisamente, dall’entrata in casa di una dei sei nuovi coinquilini. Parliamo di Heidi Baci, pescarese di origini albanesi e imprenditrice nel settore della nautica che, nella prima festa della Casa, nel tentativo di conoscere i nuovi coinquilini, si è trattenuta a parlare piuttosto a lungo con l’attore.

Angelica contro Heidi: "la mia prossima nomination"

Angelica Baraldi, pare non abbia gradito questo fitto chiacchierare tra Massimiliano e la nuova entrata, tanto che, parlando con l’attore ha pronunciato una frase piuttosto piccata, riferita ad Heidi: "Sarà la mia prossima nomination", ha detto in tono minaccioso, per poi fare un passo indietro e, ridendo, sottolineare: "Scherzo!", ma Massimiliano non sottovaluta quelle parole, tanto da risponderle: "Tu se dici non una cosa non scherzi. C’è qualcosa che non ti torna? Sei tremenda". Quello che non le torna potrebbe essere un piccolo attacco di gelosia per il compagno con cui ha già stretto una solida amicizia nella casa, che molti sperano si trasformi in qualcosa di più.

Attendendo le prossime nomination per capire se quella di Angelica sia stata solo una battuta c’è però da notare che la ragazza risulta fidanzata fuori dalla Casa, al contrario di Heidi. Ma anche su questo nelle ultime ore si stanno rincorrendo rumors. In particolare, pare stiano arrivando da più parti segnalazioni che riguardano la situazione sentimentale di Heidi e la definiscono in realtà "fidanzatissima". Se le voci si faranno più insistenti, la ragazza dovrà certamente fare chiarezza, un po’ come già successo per Anita. Per ora la versione ufficiale è che Heidi sia libera, anche di conquistare cuori dei coinquilini, con buona pace di Angelica.

Potrebbe interessarti anche