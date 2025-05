Good American Family è una storia così folle da sembrare inventata Disney+ ha rilasciato una serie tv che sembra uscita da un libro di fantascienza, ma... è una storia realmente accaduta? Se volete vederla dovete sapere questo

A Good American Family è la nuova serie Tv disponibile su Disney+. Otto episodi in tutto che si lasciano guardare tutti d’un fiato, e una storia vera, ma così assurda, che sembra inventata: una bambina adottata che forse non è una bambina, e una famiglia modello che forse non è così perfetta come vuol far credere. A Good American Family inizia con un interrogativo a cui tutti siamo chiamati a rispondere: chi è davvero Natalia? I Barnett la adottano convinti che sia una bambina ucraina di 6 anni affetta da nanismo. Ma qualcosa non torna. Ha comportamenti inquietanti, tratti troppo maturi. I genitori iniziano a sospettare: e se Natalia fosse in realtà un’adulta che si finge bambina per farsi adottare e pagare le cure mediche? Da qui parte uno dei casi più incredibili mai finiti su un’aula di tribunale, ed ecco perché secondo noi non potete perderla.

