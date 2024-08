Giulia Stabile con Maria De Filippi, parte lo sfottò al figlio della conduttrice: “Non si batte” La ballerina professionista di Amici è in vacanza con la conduttrice del talent e padrona di casa Fascino, ma anche con il figlio adottato con Maurizio Costanzo

Giulia Stabile e Maria De Filippi ricaricano le batterie in vista della prossima stagione televisiva. La ballerina professionista di Amici e la conduttrice del talent show, infatti, sono in vacanza insieme e si stanno godendo un po’ di relax prima di tornare al lavoro sulla prossima edizione di Tú sí que vales, al via il prossimo settembre. Con loro c’è anche Gabriele, il figlio della padrona di casa Fasciano adottato insieme a Maurizio Costanzo. Scopriamo tutti i dettagli.

Giulia Stabile e Maria De Filippi in vacanza insieme

Maria De Filippi ha confermato in blocco l’intera squadra di Tú sí que vales per quella che sarà l’11esima stagione dello show: alla giuria ci saranno Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Luciana Litizzetto, mentre il trio dei conduttori sarà formato da Alessio Sakara, Martín Castrogiovanni e Giulia Stabile. Quest’ultima affiancherà la conduttrice (che a settembre tornerà a macinare ascolti anche con Uomini e Donne) anche ad Amici dove, dopo il trionfo del 2021, è diventata ballerina professionista. In attesa dei prossimi impegni televisivi, però, Maria De Filippi e Giulia Stabile si stanno godendo gli ultimi giorni di ferie.

Giulia Stabile ha deciso di trascorrere le vacanze proprio insieme all’amica – e per certi versi vera e propria "mamma" – Maria De Filippi, con cui il legame è sempre più solido. Come mostrato dalle storie pubblicate sul suo profilo Instagram ufficiale, infatti, la ballerina è in vacanza con la padrona di casa Fascino, ma non solo. Giulia ha condiviso alcuni scatti di una partita di tennis insieme al figlio della conduttrice, Gabriele Costanzo. Adottato da Maria De Filippi e Maurizio Costanzo quando aveva 12 anni, Gabriele oggi ha 32 anni e lavora dietro le quinte dei programmi della madre come Uomini e Donne, Amici o C’è posta per te, mantenendosi lontano dalle luci dei riflettori e occupandosi della parte organizzativa e manageriale.

Giulia Stabile, impegnata sul campo da padel insieme a Maria De Filippi e Gabriele Costanzo, ha scherzato nelle sue storie Instagram, taggando il figlio della conduttrice e ironizzando: "Gabriele, mi dispiace, ma la Mary non si batte". Maria De Filippi, com’è noto, è una grande appassionata di tennis e sport in generale: c’è da scommettere che il figlio non abbia avuto vita facile contro la madre.

