Gino Paoli, chi era il figlio Giovanni: la scoperta della sorella Amanda, il lavoro con Fabrizio Corona, la morte improvvisa Il giornalista e direttore di Dillinger News si è spento all'improvviso a 60 anni. Ecco tutti i dettagli sulla sua vita, dai tumulti privati alla tragica scomparsa

Giovanni Paoli, figlio primogenito del celebre cantautore Gino Paoli, è morto all’età di 60 anni a causa di un infarto. Paoli era un giornalista stimato e negli ultimi anni aveva assunto la direzione di Dillinger News, una testata fondata da Fabrizio Corona.

La morte improvvisa di Giovanni Paoli

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente il mondo del giornalismo e dello spettacolo, lasciando amici e colleghi sgomenti. La sua carriera lo aveva visto impegnato anche come caporedattore di Lei Style e in passato aveva collaborato con diverse riviste Mondadori, tra cui Diva e Donna.

Chi era Giovanni Paoli, figlio di Gino Paoli

Giovanni Paoli era nato a Genova nel 1964 dal matrimonio di Gino Paoli con Anna Maria Fabbri. Quegli anni furono particolarmente turbolenti per il cantautore, che in quel periodo intratteneva anche una relazione con l’attrice Stefania Sandrelli. Proprio dalla loro storia nacque Amanda Sandrelli, attrice e regista, che sarebbe poi diventata la sorellastra di Giovanni.

Crescendo, Giovanni si avvicinò inizialmente al mondo della musica, suonando anche nella band che accompagnava suo padre nei concerti. Successivamente decise di dedicarsi al giornalismo, collaborando con testate importanti come Sorrisi e Canzoni e Chi, dove lavorò sotto la direzione di Silvana Giacobini. La sua carriera ebbe una svolta significativa quando Luciano Regolo, suo ex collega a Chi, gli offrì un ruolo a Novella 2000, permettendogli di fare un importante passo avanti nel settore editoriale.

La scoperta della sorella Amanda Sandrelli

Giovanni Paoli ha raccontato in un’intervista il momento in cui scoprì di avere una sorella, Amanda Sandrelli. La rivelazione gli fu fatta direttamente dal padre, che un giorno gli disse semplicemente: "Domani andiamo a conoscere tua sorella". Giovanni, all’epoca bambino, rimase spiazzato dalla notizia, ma il loro primo incontro segnò l’inizio di un legame profondo.

Paoli ricordava con emozione quel giorno in cui, giunto in una villa sulla Salaria, vide scendere una bambina dalla scala: "Amanda e io ci annusiamo come gattini, emozionati e imbarazzati. Ma è presto colpo di fulmine". Da quel momento, il rapporto tra i due si consolidò, diventando quello di due fratelli uniti nonostante la complessa situazione familiare in cui erano nati.

Una carriera tra giornalismo e spettacolo, fino a Dillinger News

Oltre alla direzione di Dillinger News, Giovanni Paoli ha lavorato per anni in alcune delle più importanti testate italiane. La sua esperienza nel mondo del gossip e dell’informazione lo aveva reso un nome noto nel settore, collaborando con riviste di grande diffusione e gestendo progetti editoriali di successo. Il suo rapporto con Fabrizio Corona fu professionale ma anche di reciproca stima. Corona lo volle alla guida di Dillinger News, riconoscendo in lui un giornalista capace e intraprendente, in grado di gestire le dinamiche di un giornalismo diretto e senza filtri.

Con la morte di Giovanni Paoli si chiude un capitolo unico del giornalismo italiano, lasciando un vuoto nel settore e tra chi lo ha conosciuto. Il suo impegno e la sua passione per l’informazione resteranno un’eredità significativa, così come il suo legame speciale con la famiglia, fatto di scoperte inattese e affetti costruiti nel tempo.

