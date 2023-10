GF, genitori di Heidi Baci disperati: "Guardiamo terrorizzati la tv". Perché La mamma della concorrente sarebbe molto arrabbiata e preoccupata per la situazione con Varrese, a dimostrarlo una presunta conversazione diventata pubblica.

Nelle ultime dinamiche del Grande Fratello, tra i protagonisti ci sono anche i concorrenti Heidi Baci a Massimiliano Varrese. Quest’ultimo ha manifestato fin dall’inizio il suo interesse per Heidi, mentre lei ha sempre cercato di tenerlo alla larga con palesi due di picche e con estrema sincerità nel rivelare di non provare nulla per lui. Nelle ultime ore, però, le cose sembrano essere cambiate, tanto che Heidi parrebbe pronta a lasciarsi andare con Varrese nonostante un pensiero inizialmente del tutto diverso. Secondo le ultime indiscrezioni, a seguito di questo e dell’atteggiamento che Varrese continua ad avere, i genitori della ragazza sarebbero preoccupati e arrabbiati, e a dimostrazione spunta ora su X una presunta conversazione tra la madre e una donna. Ecco cosa sta accadendo.

Genitori di Heidi arrabbiati e preoccupati: spunta una presunta conversazione

Dopo le parole di Heidi nell’ultima puntata del Grande Fratello, nei confronti del rapporto con Varrese, su X (ex Twitter) è spuntata la presunta Chat di una ragazza di nome Azzurra che affermerebbe di aver parlato direttamente con la mamma di Heidi la quale, assieme al padre, sarebbe davvero preoccupata e arrabbiata per la situazione, tanto da aver chiesto agli autori di poter parlare con la figlia senza però ottenere un riscontro.

"In famiglia siamo devastati da tutto questo e ci sentiamo con le mani legate. Quest’uomo ha l’età di mio marito e letteralmente sta obbligando mia figlia sotto pressione a stare vicino a lui. Abbiamo chiesto diverse volte alla produzione di mandare il padre di Heidi a darle qualche consiglio, ma niente, nessuna risposta positiva adesso – scrive la madre di Heidi nella presunta chat pubblicata sui social – Le ripeto ci sentiamo le mani legate e guardiamo terrorizzati la tv. A me riferiscono perché io non ho più il coraggio di guardare nulla. Mi sembra di vivere in un incubo".

Heidi e Varrese: disperati i genitori della ragazza

Premettendo che al momento si tratta di dichiarazioni assolutamente non confermate, e dunque da prendere con le pinze, se la chat fosse vera rappresenterebbe tutta la preoccupazione dei genitori della gieffina nel vederla "costretta", a detta loro, a stare vicino ad un uomo molto più grande di lei, e che non le piace, per sottostare a dinamiche televisive.

I genitori sembrerebbero addirittura disperati e incapaci di comunicare con la figlia poiché gli autori del Grande Fratello per il momento non gli darebbero il via libera. Non sappiamo se tutto questo sia vero, ma certamente è apparso a tutti palese lo strano cambio di opinione manifestato da Heidi nei confronti di Varrese, e anche quanto Alfonso Signorini (e lo stesso Varrese) abbia puntato e forzato la nascita di questa storia d’amore fin dall’inizio. Non è dunque impossibile pensare che i genitori di Heidi possano essere davvero preoccupati.

