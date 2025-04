Federico Basso, chi è il vincitore di LOL 5. La beffa (con sorpresa) a Geppi Cucciari e il ghiotto premio Scopriamo di più sul noto comico che ha trionfato nell’ultima edizione dello show firmato Prime Video: ecco tutto ciò che serve sapere.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

La quinta edizione di LOL – Chi ride è fuori ha visto trionfare il comico Federico Basso, classe 1975 e originario di Torino. Un volto già noto al pubblico italiano soprattutto per la sua partecipazione a Zelig. La puntata finale dello show ha visto una sfida veramente incredibile tra Federico e Geppi Cucciari che, alla fine, ha dovuto accontentarsi di un meritatissimo secondo posto (con sorpresa): scopriamo di più.

Federico Basso, chi è tra lavoro e vita privata

Federico Basso ha conseguito il diploma come Perito elettronico all’Itis Giuseppe Peano di Torino per poi trasferirsi a Milano per frequentare la scuola civica di cinema e televisione, assecondando la sua grande passione per questo mondo. Per diversi anni, in particolare dal 1997 al 2004, Basso ha lavorato come montatore per i Tg di Rete 4 e Italia 1, continuando anche la sua formazione nella scuola di teatro diretta da Alessandro Bontempi a Segrate.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Dopo aver preso parte a spettacoli di improvvisazione teatrale, Federico è approdato nel laboratorio di Zelig e, vincendo il Festival di cabaret di Sesto San Giovanni battendo nientepopodimeno che Teresa Mannino, si è aggiudicato la possibilità di aprire il programma con un suo monologo. A seguire, Federico Basso è diventato uno dei monologhisti maggiormente noti proprio di Zelig Circus e ha condotto accanto a Teresa Mannino il format Zelig Off. Negli anni ha lavorato anche come autore di sitcom e programmi, e nel 2025 ha partecipato a LOL 5 – Chi ride è fuori portandosi a casa la vittoria.

Dal punto di vista della sua vita privata sappiamo che è sposato da tempo con una donna ligure di nome Sonia Cepollina, ma su di lei non si hanno particolari informazioni.

Federico Basso vince LOL 5: la beffa (con sorpresa) a Geppi Cucciari e Il ghiotto premio

Federico Basso ha vinto LOL 5 battendo in finale Geppi Cucciari, la concorrente maggiormente favorita fin dall’inizio. L’episodio finale ha riserbato indubbiamente grandi sorprese e colpi di scena: la Cucciari e Basso hanno dovuto resistere in ogni modo alle provocazioni dei conduttori Angelo Pintus e Alessandro Siani e, alla fine, Geppi è rimasta vittima della propria risata, decretando la vittoria di Federico Basso. I due, tra l’altro, avevano già collaborato anche in passato, dal momento che Basso è stato l’autore di un programma condotto proprio dalla Cucciari intitolato Geppi Hours.

E forse è proprio per la loro stima reciproca che, alla fine, Federico Basso ha deciso di condividere il montepremi di 100 mila euro, destinato alla beneficenza, con Geppi. In questo modo, Basso devolverà i suoi 50 mila euro all’associazione donatori Avis di Milano, mentre la restante metà sarà suddivisa tra realtà importanti scelte dalla Cucciari, ovvero AIRC, PizzAut e Dinamo Camp.

Potrebbe interessarti anche