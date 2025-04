Geppi Cucciari, un hater la accusa di essere una “comunista spocchiosa”, lei lo asfalta (con stile) La risposta sempre pronta della nota comica di origini sarde ha colpito ancora mettendo a tacere gli insulti di un utente su X: cosa è successo.

La verve comica di Geppi Cucciari è tra le poche certezze del nostro Paese, così come la sua capacità di avere sempre la risposta pronta. E questo lo ha dimostrato per l’ennesima volta anche nelle ultime ore rispondendo a un hater che attraverso un post pubblicato su X l’ha definita una "comunista spocchiosa". Tra chi cerca di andare oltre e fare finta di niente, e chi invece tende a rispondere con altrettanti insulti, Geppi non ha lasciato correre ma ha deciso di asfaltare il suo hater con una sola frase (e senza mai mancare di stile): ecco nel dettaglio cosa è successo.

Geppi Cucciari asfalta un hater che le dà della "comunista spocchiosa"

La conduttrice di Splendida Cornice, nonché seconda classificata di LOL 5, girando per la piattaforma X ieri sera si è imbattuta nel post di un hater non molto carino. "Sto guardando LOL solo per convincermi che Geppi Cucciari ha fatto bene a lasciare la comicità per fare la conduttrice comunista spocchiosa", riportava il post in questione. Davanti a una frase del genere la conduttrice non è certo rimasta con le mani in mano e ha prontamente deciso di rispondere asfaltando il suo hater con poche parole. "Quelli che mi danno della comunista spocchiosa spesso sono fascisti umili", ha risposto la comica con stile, zittendo l’utente in maniera spiritosa e tagliente.

Geppi Cucciari e la risposta esilarante a Sanremo

A febbraio abbiamo potuto vedere Geppi Cucciari anche in vesti di co-conduttrice accanto a Carlo Conti al Festival di Sanremo 2025. Anche in quel caso, Geppi ha dimostrato di avere una verve comica veramente eccezionale, rendendosi protagonista anche di una risposta esilarante e sempre, in certo senso, a tema politico. Rispondendo a una giornalista che in conferenza stampa le ha chiesto se avesse voluto mandare un bacio a Giorgia Meloni, la comica ha puntualmente risposto: "Se mando un bacio a Giorgia Meloni? Sì certo, subito, le mando un bacio con il braccio di Elodie".

Una risposta con evidente riferimento alle dichiarazioni della cantante che ha affermato senza mezzi termini che non voterebbe per Giorgia Meloni nemmeno se le tagliassero un braccio. Insomma, non è certo la prima volta che Geppi si ritrova a rispondere a domande, accuse o insulti davvero particolari. E ogni volta la conduttrice ha dimostrato di saper rispondere con stile mettendo in campo ironia, sarcasmo e intelligenza prima di ogni altra cosa. E certamente non sarà il commento negativo di un hater a farle dubitare di sé.

