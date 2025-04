Gabriella Pession aggredita, vista litigare con un uomo: come sta ora Ripercorriamo tutti i dettagli sulla celebre commedia dalle atmosfere da giallo, dalle suggestive location ai grandi film internazionali a cui si ispira.

Una commedia pericolosa è un film che mescola ironia e mistero, con protagonisti Enrico Brignano e Gabriella Pession. La storia segue Maurilio Fattardi, un addetto alla sicurezza di un centro commerciale con la passione per le storie di spionaggio. Vive da solo e osserva il mondo dalla finestra del suo appartamento, finché un giorno non arriva Rita, una nuova vicina tanto affascinante quanto enigmatica. Quando Maurilio crede di assistere a un’aggressione ai danni di Rita, chiama la polizia, ma non vengono trovate prove. Convinto comunque di aver visto qualcosa di grave, decide di indagare per conto proprio. Tra equivoci, colpi di scena e momenti surreali, i due si ritrovano coinvolti in una vicenda che va ben oltre le apparenze, tra verità nascoste e identità da svelare.

Una commedia pericolosa va in onda proprio stasera, alle 21:30, su Rai 1.

