Funerale Berlusconi, l’ex Veronica Lario presente (con nome sbagliato) Oggi è stato dato l’ultimo saluto al Cavaliere, con la presenza anche della seconda moglie, che a indicare il posto in chiesa ha trovato una dicitura errata.

In una Piazza Duomo gremita di gente, a Milano, si sono tenuti oggi pomeriggio i funerali di Silvio Berlusconi, ai quali hanno partecipato tantissime personalità illustri della politica, della televisione e dello spettacolo, uniti ai familiari e alle persone che hanno fatto parte della vita del Cavaliere. Alla cerimonia era presente anche l’ex moglie Veronica Lario che, tuttavia, al momento di sedersi ha trovato al suo posto una sorpresa "sbagliata". Ecco cosa è successo.

Sbagliato il nome di Veronica Lario al funerale di Berlusconi

Al funerale era presente anche Veronica Lario, seconda moglie di Berlusconi con la quale ha avuto i figli Barbara, Eleonora e Luigi. La sua presenza non era scontata così come non era stata anticipata prima di oggi. Il posto in chiesa assegnato alla Lario era in seconda fila, accanto alla moglie del figlio Luigi, Federica, e a uno dei nipoti. In corrispondenza del suo posto, però, non è certo passato inosservato un errore grossolano.

Come riportato dal giornalista Claudio Plazzotta in un Tweet, il nome indicava "Veronica Bartolini" una sorta di crasi tra il nome all’anagrafe della donna, ovvero Miriam Raffaella Bartolini, e il suo nome d’arte Veronica Lario. Un errore che ha dato vita a una terza persona che in realtà non esiste. Questa formula, infatti, non è mai stata utilizzata né dalla Lario né in altre occasioni, e non può dunque che essersi trattato di uno sbaglio.

Chi è Veronica Lario

Veronica Lario, originaria di Bologna, è stata sposata con Silvio Berlusconi dal 1990 al 2009, anche se i due si sono conosciuti molti prima, negli anni Ottanta. Lei, attrice, dopo l’inizio della loro relazione si è subito trasferita nella sede operativa della Fininvest, e i due sono convolati a nozze con rito civile appena Berlusconi ha divorziato dalla prima moglie Carla Elvira Dall’Oglio. Un’unione arrivata però solo dopo la nascita dei loro tre figli Barbara, Eleonora e Luigi.

Nel 2009 i due si sono separati anche se il divorzio ufficiale è arrivato solo nel 2014 con pratiche giudiziarie che hanno visto volare somme di denaro da far girare la testa, e che certo non sono passate inosservate agli occhi dei media. Inizialmente era stato pattuito che Berlusconi dovesse versare all’ex moglie 1,4 milioni di euro di mantenimento mensile. Ma nel 2017 le cose sono ulteriormente cambiate, fino ad arrivare a un accordo extra-giudiziale solo nel 2019. Un divorzio dunque non semplice e durato molti anni tra alti e bassi.

