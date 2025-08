Califano, la vita privata: la moglie ‘lampo’, la figlia abbandonata e i grandi amori con le Vip Scopriamo qualche dettaglio sul piano più personale e sentimentale dell’indimenticato cantante, soprannominato il Califfo, autore di “Tutto il resto è noia”.

Franco Califano, classe 1938, è stato (e sempre sarà) uno dei più grandi cantanti, autori e compositori della musica italiana. Negli anni ha dato vita a brani di grandissimo successo, collaborando anche con tantissimi altri artisti: da Mina a Mia Martini, passando per Ornella Vanoni e Peppino di Capri, fino a Loretta Goggi, Toto Cutugno, Renato Zero e moltissimi altri. Grazie agli oltre 20 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, la carriera e il talento di Califano sono conosciuti su larga scala mentre, forse, un po’ meno si sa della sfera più personale. Ecco allora qualche dettaglio in più sulla vita privata del cantante venuto a mancare nel 2013.

Franco Califano, la moglie ‘lampo’ e la figlia abbandonata

Ciò che forse non tutti sanno in merito alla vita privata di Franco Califano è che nel 1958 il cantante, all’epoca diciannovenne, è convolato a nozze con la compagna Rita Di Tommaso. Nonostante il loro matrimonio sia durato pochissimi mesi, dalla loro unione è nata la figlia Silvia, abbandonata dallo stesso Califano quando aveva solo 5 mesi. Nonostante il padre non abbia mai voluto saperne nulla di Silvia, la madre l’ha cresciuta raccontandole tutto, mostrandole i fotoromanzi del Califfo e facendole ascoltare i suoi brani di successo.

Il rapporto tra Califano e la figlia Silvia è iniziato tardi, quando a un certo punto della sua vita, Silvia ha deciso di prendere il telefono e chiamare il padre per vederlo. "Ci siamo voluti bene, ma ci siamo persi un pezzo di vita insieme. Sono una figlia, ma anche una madre e credo che lui non fosse tagliato per fare il genitore", ha raccontato proprio Silvia in una passata intervista.

Franco Califano e i grandi amori

Nel corso della vita, Franco Califano ha avuto diversi amori, molti dei quali con donne dello spettacolo molto conosciute. Tra queste ricordiamo Mita Medici, cantante e attrice italiana degli anni Sessanta, con la quale il Califfo ha avuto una lunga relazione. Ma un altro grande amore del cantante è stata la contessa Patrizia De Blanck, che in una passata intervista al settimanale Oggi aveva rivelato: "Franco mi adorava e anch’io ero molto presa da lui. A rendere particolarmente intrigante il nostro legame era la nostra appartenenza a mondi diversi, che si attraevano e si respingevano a un tempo".

Ma nella lista degli amori di Franco Califano troviamo anche l’attrice Eva Grimaldi, così come Marina Occhiena, ex membro del gruppo dei Ricchi e Poveri e Vanessa Heffer.

