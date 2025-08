Leopoldo Mastelloni, ore di paura: colpito da un ictus e ricoverato. Come sta ora L'attore e regista è attualmente ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Roma a causa di un ictus che lo ha colpito oggi, 6 agosto 2025: cosa sappiamo

L’attore e regista napoletano Leopoldo Mastelloni oggi, mercoledì 6 agosto 2025, è stato colpito da un ictus ed è attualmente ricoverato all’ospedale Fatebenefratelli di Roma in prognosi riservata. A rivelarlo è stato l’entourage di Mastelloni. Delle condizioni di salute dell’attore, che ha compiuto 80 anni lo scorso 12 luglio, non si sa molto altro al momento, quindi non resta che attendere ulteriori notizie al riguardo.

Leopoldo Mastelloni colpito da ictus: come sta ora

Come già accennato, per il momento non abbiamo nuove informazioni su come stia adesso Leopoldo Mastelloni, l’attore e regista che ha debuttato nel mondo dello spettacolo all’età di vent’anni a Teatro Esse per poi proseguire la sua lunga carriera al cinema diretto da Dario Argento nel film Inferno. Non mancano nemmeno apparizioni in alcuni programmi tv, come Bambole non c’è una lira negli anni ’80. Poi l’allontanamento dalla televisione a causa di una bestemmia e l’atteso ritorno grazie a Loretta Goggi.

Le difficoltà economiche di Leopoldo Mastelloni

Mastelloni ha anche passato un momento molto buio, tanto che in un’intervista a Il Mattino ha dichiarato: "Non ho molte prospettive di lavoro", mentre lo scorso aprile, in un’intervista rilasciata a Il Giornale, Mastelloni aveva parlato di difficoltà economiche, dicendo che faceva fatica a vivere con una pensione pari a 1200 euro al mese: "Togli il quinto per i debiti, restano meno di 1000 euro al mese. Ci devo pagare affitto e bollette: cosa avanza?". Questo, secondo quanto detto dall’attore e regista, lo aveva portato ad avere pensieri suicidi: "Nel futuro vedo il buio. Penso alla morte. Il suicidio? Beh, se mi portano un bicchiere d’acqua che lo bevo e finisce tutto lì, sì mi piacerebbe morire così. Però sono vigliacco. L’idea di uccidermi mi viene, ma poi il mio cattolicesimo è di fondo. E non vorrei dare fastidio alle mie sorelle e a mio fratello".

In aggiornamento

