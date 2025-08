Massimiliano Pani, chi è il figlio di Mina e perché ha scelto il cognome della madre Massimiliano Pani, il figlio di Mina, ha chiesto di aggiungere il cognome Mazzini e svela il motivo: "L'ho fatto per i miei nonni patermi", ma l'ok tarda ad arrivare.

Massimiliano Pani ha ufficialmente ottenuto il via libera per aggiungere al suo cognome anche quello della madre, Mazzini. Il produttore musicale, figlio primogenito della leggendaria cantante Mina, potrà dunque firmarsi anche con il nome anagrafico della madre, Anna Maria Mazzini, conosciuta da tutti come la "Tigre di Cremona".

Massimiliano Pani, il figlio di Mina adotta il suo cognome: Mazzini

La notizia è diventata pubblica grazie alla pubblicazione sull’albo pretorio del Comune di Forte dei Marmi, dove Pani risiede nella zona di Vittoria Apuana. Secondo quanto riportato da QN La Nazione, l’iter burocratico è stato completato con esito positivo e da oggi – – 3 agosto 2025 – il figlio di Mina potrà ufficialmente usare il doppio cognome, ovvero Pani Mazzini.

In realtà, Pani ha svelato di aver fatto sì richiesta, ma di non aver avuto ancora nessuna comunicazione ufficiale riguardo al buon esito della domanda: "Ad oggi non è cambiato niente – ha detto al ‘Corriere’ – Ho soltanto il cognome di mio padre, quello di mia madre non mi è stato ancora assegnato e credo che neppure sia stato pubblicato ufficialmente. Sono in attesa, ma spero non ci siano problemi. Non è però una cosa così semplice come sembra". Riguardo alle motivazioni che l’hanno spunto a chiedere l’utilizzo del cognome Mazzini, il compositore ha svelato: "Sono cresciuto con i miei nonni materni e dunque vorrei passare il cognome Pani-Mazzini anche ai miei figli. Se poi vorranno potranno continuare anche loro a tramandare questi cognomi nel tempo".

"È una mia scelta personale – ha aggiunto – Mia madre mi ha detto che le fa piacere. Ma lo ripeto è una decisione assolutamente mia, per il rispetto nei confronti dei miei nonni, la famiglia che mia ha cresciuto".

Mina, chi è suo figlio Massimiliano Pani e che lavoro fa oggi

Nato nel 1963 dalla relazione tra Mina e l’attore Corrado Pani – all’epoca sposato, in un’epoca in cui il divorzio non era ancora possibile in Italia – Massimiliano Pani è cresciuto accanto alla madre, diventando negli anni il suo collaboratore più fidato. Ha scelto una carriera lontana dai riflettori del palco, ma profondamente legata alla musica, seguendo le orme materne come compositore, arrangiatore e produttore.

Il suo debutto professionale è avvenuto a soli 16 anni, e da allora ha curato gran parte della produzione musicale di Mina, diventando una figura centrale nel suo percorso artistico. Pani ha collaborato anche con altri grandi artisti tra cui Adriano Celentano, Fabrizio De André e Renato Zero. Inoltre, ha firmato le colonne sonore per produzioni Rai, Mediaset e la casa cinematografica Medusa. Oltre alla carriera musicale, ha partecipato come giurato a programmi televisivi come Ti lascio una canzone, conquistando il pubblico per il suo stile pacato e competente.

Padre di due figli, Massimiliano si è sposato due volte. La prima volta con modella tedesca Ulrike Fellrath, da cui nel 1986 ha avuto il figlio Axel. Dopo il divorzio, il figlio di Mina è convolato a nozze con la showgirl Milena Martelli, che nel 2004 ha dato alla luce il suo secondogenito, Edoardo. La sua seconda moglie è stata nota al grande pubblico per aver partecipato al celebre quiz Ok, il prezzo è giusto. La famiglia vive insieme a Lugano, in Svizzera, la stessa città dove risiede da anni anche Mina. I suoi figli, Axel ed Edoardo, hanno ereditato la passione del padre per la musica: il primo lavora come compositore, il secondogenito è un sassofonista.

Chi è Benedetta Mazzini, la seconda figlia di Mina

Benedetta Mazzini è la secondogenita di Mina, nata dal matrimonio con il giornalista Virgilio Crocco, scomparso prematuramente quando lei era ancora bambina. Attrice e conduttrice per radio e televisione, ha partecipato a numerosi progetti, tra cui Il Ciclone di Leonardo Pieraccioni, dove interpretava Isabella. È stata opinionista in due edizioni di X Factor e ha collaborato con National Geographic in qualità di autrice di reportage. Grande appassionata di viaggi e natura, è membro dell’AIEA – Associazione Italiana Esperti d’Africa – e ha firmato diversi contenuti dedicati al continente africano

