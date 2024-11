Chi è Francesco Cicchella: fidanzata (famosa), imitazioni iconiche e quel regalo speciale a Maria De Filippi Irresistibilmente divertente, cantante e imitatore. Francesco Cicchella sarà ospite a Verissimo oggi. Il successo, l'amore per la fidanzata e molto altro.

Irriverente, eccentrico, famoso e, soprattutto divertente. Francesco Cicchella nel corso degli anni si è distinto non solo per le sue doti comiche e imitative, ma anche per quelle di attore e di cantante. Diventato famoso soprattutto per il programma Tale e Quale Show dove vi partecipò nel 2015 e vinse la competizione, anche Made In Sud è stato un ottimo trampolino di lancio per lui e per la sua carriera. Cicchella sarà ospite di Verissimo oggi, sabato 23 novembre 2024, il talk show condotto da Silvia Toffanin. Scopriamo qualcosa di più su di lui, chi è colei che gli fa battere il cuore e i nuovi progetti in vista per il 2025.

Francesco Cicchella, chi è l’imitatore di Achille Lauro e Cesare Cremonini

Classe 1989, Francesco Cicchella sin da piccolo nutre una forte passione per il teatro e per la musica e, crescendo, frequenta il Conservatorio dove studia Jazz in modo professionale. Debutta in TV nel 2007 a Cominciamo bene, mostrando il suo talento come cantante e imitatore. Con il duo Doppia Coppia entra nel cast di Made in Sud nel 2009, conquistando il pubblico con parodie di celebri artisti. Nel 2015 vince Tale e Quale Show e nel 2016 recita nel film Vita, cuore, battito . Dal 2018 al 2022 partecipa a programmi come Stasera tutto è possibile, Enjoy e Honolulu . Nel 2022 presenta imitazioni di Achille Lauro e Cesare Cremonini in Only Fun su Nove e porta in scena lo spettacolo Cic to Cic. In virtù del suo successo a Tale e Quel Show, Cicchella vanta un rapporto speciale con Maria De Filippi, che lo ha invitato in diverse occasioni ad Amici. Proprio in occasione di una puntata domencale del talent, quella del 27 aprile 2024, Cicchella ha regalato alla conduttrice una sciarpa del Napoli, squadra di cui è grande tifoso. La conduttrice l’ha indossata mente Francesco si esibiva nell’imitazione di Geolier. Il simpatico siparietto è terminato concluso con l’incursione in collegamento anche del rapper napoletano. Recentemente l’imirtatore è stato ospite nel programma This Is Me, in onda su Canale 5 e condotto da Silvia Toffanin.

Francesco Cicchella, l’amore per Naomi Buonomo che gli ha donato la serenità

Ma Francesco Cicchella non è solo un uomo dedito al lavoro, anzi. Da qualche anno ha ritrovato la serenità e l’amore accanto a Naomi Buonomo, divenuta famosa soprattutto per il ruolo di professoressa a L’Eredità. In un’intervista ha spiegato che i due si sono si sono conosciuti al provino del suo primo videoclip musicale e ha anche svelato che convivono da circa tre anni. Insomma, un amore che va a gonfie vele.

Cicchella, un nuovo spettacolo per il 2025: di cosa parla

Chi lo segue lo sa, nel 2022 Francesco Cicchella ha fatto ridere tutti con lo spettacolo Only Fun, in cui imitava Achille Lauro e Cesare Cremonini. Recentemente, il progetto Cic To Cic, ha visto la collaborazione di Anna Tatangelo e Angelo Pintus. Non è tutto però, perché Cicchella ha svelato che da gennaio 2025, inizierà il suo tour con Tante Cose Belle, uno show che divertirà tutti coloro che lo andranno a vedere in giro in tutta Italia.

