Fiorello, oblio in tv e sui social: perché è totalmente sparito dopo l’addio alla Rai

Fiorello, oblio in tv e sui social: perché è totalmente sparito dopo l’addio alla Rai Lo showman, per molto tempo tra i volti di punta della rete ammiraglia, ha deciso di prendersi un periodo ‘sabbatico’ lontano dai riflettori: scopriamo di più.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

CONDIVIDI

Fiorello è senza dubbio uno showman a 360 gradi e negli anni lo ha dimostrato più volte portando a casa un successo dietro l’altro. Per diverso tempo ha dato vita a uno show mattutino che ha letteralmente conquistato il pubblico italiano. Parliamo ovviamente di Viva Rai 2, il format di Rai 2 che, nonostante la fascia oraria particolare (e difficile), ha registrato due anni di grandi ascolti, ben oltre le aspettative. Per non parlare poi della sua preziosa presenza agli ultimi Festival di Sanremo condotti da Amadeus e l’iconica conduzione del DopoFestival 2024. Insomma, negli ultimi anni Fiorello è stato senza dubbio uno dei volti di punta di casa Rai, ed è proprio per questo che la sua attuale assenza non passa certo inosservata. Negli ultimi mesi, infatti, Fiorello è praticamente scomparso dai radar, allontanandosi sia dalla tv che dai social: ecco perché.

Fiorello, oblio in tv e sui social: perché

In realtà non è la prima volta che il buon Fiorello decide di allontanarsi dal mondo dello spettacolo per ‘ricaricare le pile’ dopo grandi successi (evitando così di monopolizzare il piccolo schermo) e, magari, tornare poi più in forma che mai per dare vita a nuovi progetti. Questa volta, però, la sua assenza si fa sentire davvero molto: il tentativo di sostituire il suo Viva Rai 2 con il format Binario 2 è stato un vero e proprio flop, tanto da chiudere il programma mattutino dopo soli due mesi a causa dei bassi ascolti. E per quanto l’ultimo Festival di Sanremo sia stato comunque un successone, molti spettatori hanno sottolineato di aver sentito fortemente l’assenza di Fiorello e della sua innata verve comica.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Insomma, Fiorello manca davvero a tutti, e negli ultimi mesi lo showman sembra davvero essersi volatilizzato nel nulla. Dal punto divista televisivo, dopo la chiusura di Viva Rai 2 il conduttore è letteralmente scomparso dai radar. Ma questo oblio sembrerebbe riguardare anche i social, dato che il suo ultimo post risale a maggio 2024. Fiorello si sta dunque godendo un vero e proprio periodo sabbatico lontano dai riflettori di ogni genere, e chissà che questa lunga pausa non possa portare anche a nuove idee per il futuro.

Fiorello al Nove? Rai disposta a tutto per non perderlo

Negli ultimi mesi si sono fatte più insistenti anche le voci che per il futuro di Fiorello ipotizzerebbero un eventuale passaggio dalla Rai al Nove, proprio per ricongiungersi al collega e amico di sempre Amadeus. Al momento non c’è nessuna conferma di questo e difficilmente la Rai accetterebbe di farsi scappare lo showman da milioni di telespettatori senza combattere fino all’ultimo cachet. Cosa accadrà? Per il momento non ci sono certezze, anche se l’unica vera speranza è di poter rivedere l’iconico Fiorello sul piccolo schermo al più presto.

Potrebbe interessarti anche